Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 12 giugno 2026: scontro tra Filippo e Serena
Le trame di UPAS di venerdì 12 giugno 2026: forte litigio tra Sartori e la Cirillo, deve intervenire una gemella. Jimmy è avvilito e tutti cercano Anna
Nuovo appuntamento, venerdì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6.970.
Dove eravamo rimasti l’11 giugno 2026
Con il permesso di Niko e Manuela, Jimmy decide di trascorrere una giornata in piscina con Mina, ma l’appuntamento rischia di essere rovinato da una vecchia conoscenza. Roberto si offre di accompagnare Greta e Cristina in aeroporto, e Marina è sempre più insofferente al rapporto tra il marito e la sua ex. Dopo essersi confrontato con Giulia, Raffaele decide di provare a chiarire con Ornella.
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Cosa succede a Un Posto al Sole il 12 giugno 2026
Alberto continua a sentire la mancanza di Anna, e anche qualcun altro è alla ricerca di notizie su di lei. Nel frattempo Jimmy dovrà confrontarsi con un profondo senso di frustrazione per non aver avuto il coraggio di reagire alle provocazioni dei bulli. Infine, Micaela assume l’insolito ruolo di mediatrice in una lite tra Filippo e Serena.
Le trame di Un posto al sole del 11 giugno 2026.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
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