Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 12 gennaio 2026: la mossa disperata di Gennaro Gagliotti
Le trame di UPAS di lunedì 12 gennaio 2026: l'imprenditore prova una mossa rischiosa per salvarsi da Okoro e Raffaele finisce in un turbine di polemiche e tensioni
Nuovo appuntamento, lunedì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6861.
Dove eravamo rimasti il 9 gennaio 2026
La marcia indietro di Raffaele sul pensionamento innesca malintesi ed effetti a catena, lasciando scontenti tutti, o quasi. L’improvvisa svolta social di Nunzio, il "hot chef", non piace affatto a Rossella: le sue gelosie taciute diventano la crepa in cui Micaela si insinua con comica perfidia. Intanto Gennaro avverte l’avvicinarsi della resa dei conti con la legge e, disperato, accetta una scorciatoia tanto rapida quanto rischiosa.
Cosa succede a Un Posto al Sole il 12 gennaio 2026
Roberto e Marina pregustano il momento della rivalsa nei confronti di Gennaro Gagliotti, che sembra ormai destinato a dover finalmente pagare per le sue nefandezze. Ma con un subdolo e rischioso colpo di coda, Gennaro potrebbe inaspettatamente sfuggire ancora una volta alle maglie della giustizia. La decisione inaspettata di Raffaele riguardo al suo pensionamento susciterà molte reazioni positive ma genererà anche tensioni difficili da affrontare e ancor più da risolvere.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
