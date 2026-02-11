Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 12 febbraio 2026: Whoopi Goldberg confessa finalmente la verità Le trame di UPAS di giovedì 12 febbraio 2026: Eleanor si rivela a Imma e Ciro, Eduardo si allontana da Stella e Anna mette in competizione Gianluca e Alberto

Nuovo appuntamento, giovedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6884.

Dove eravamo rimasti il 11 febbraio 2026

Accompagnata da Raffaele, Eleanor ha finalmente incontrato Imma e il giovane Ciro. Gianluca si è lasciato sempre più conquistare dal fascino di Anna, ignaro che suo padre l’avrebbe riconosciuta come la misteriosa "ragazza della pioggia". L’incursione di Stella nella vita di Clara ha costretto Eduardo a prendere una decisione drastica, prima che la verità esplodesse.

Cosa succede a Un Posto al Sole il 12 febbraio 2026

Dopo aver interagito con loro fingendosi una turista, Eleanor decide di dire la verità a Imma e Ciro Buonocore, con il sostegno di Raffaele e il disappunto di Colin. Eduardo prende le distanze da Stella, mentre Damiano ha un’intuizione che potrebbe avvicinarlo alla verità. Alberto è turbato dalla scoperta che suo figlio stia frequentando la donna misteriosa conosciuta qualche settimana prima, mentre Silvia, in preda ai sensi di colpa, offre a Gianluca una nuova chance.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

