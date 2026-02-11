Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 12 febbraio 2026: Whoopi Goldberg confessa finalmente la verità
Le trame di UPAS di giovedì 12 febbraio 2026: Eleanor si rivela a Imma e Ciro, Eduardo si allontana da Stella e Anna mette in competizione Gianluca e Alberto
Nuovo appuntamento, giovedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6884.
Dove eravamo rimasti il 11 febbraio 2026
Accompagnata da Raffaele, Eleanor ha finalmente incontrato Imma e il giovane Ciro. Gianluca si è lasciato sempre più conquistare dal fascino di Anna, ignaro che suo padre l’avrebbe riconosciuta come la misteriosa "ragazza della pioggia". L’incursione di Stella nella vita di Clara ha costretto Eduardo a prendere una decisione drastica, prima che la verità esplodesse.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Cosa succede a Un Posto al Sole il 12 febbraio 2026
Dopo aver interagito con loro fingendosi una turista, Eleanor decide di dire la verità a Imma e Ciro Buonocore, con il sostegno di Raffaele e il disappunto di Colin. Eduardo prende le distanze da Stella, mentre Damiano ha un’intuizione che potrebbe avvicinarlo alla verità. Alberto è turbato dalla scoperta che suo figlio stia frequentando la donna misteriosa conosciuta qualche settimana prima, mentre Silvia, in preda ai sensi di colpa, offre a Gianluca una nuova chance.
Le trame di Un posto al sole del 11 febbraio 2026.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
Potrebbe interessarti anche
Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 11 febbraio 2026: è il grande giorno per Whoopi Goldberg
Le trame di UPAS di mercoledì 11 febbraio 2026: Eleanor incontra Imma e Ciro ed Edua...
Un posto al sole, le anticipazioni dal 9 al 13 febbraio 2026: Whoopi ritrova la sua famiglia, Eduardo rischia di perderla
Le trame di UPAS della settimana dal 9 al 13 febbraio 2026: Mrs Price entra in conta...
Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 5 febbraio 2026: Whoopi Goldberg chiede aiuto a Raffaele
Le trame di UPAS di giovedì 5 febbraio 2026: Mrs Price svela finalmente il vero moti...
Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 6 febbraio 2026: Raffaele finisce nei guai per colpa di Whoopi
Le trame di UPAS di venerdì 6 febbraio 2026: una richiesta di Mrs Price mette in dif...
Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 4 febbraio 2026: svelato il segreto di Whoopi
Le trame di UPAS di mercoledì 4 febbraio 2026: l'imprenditrice americana svela a Raf...
Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 3 febbraio 2026: Whoopi scopre uno dei tesori di Napoli
Le trame di UPAS di martedì 3 febbraio 2026: Raffaele porta Mrs Price in un posto un...
Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 9 febbraio 2026: Eduardo supera il limite, non si torna più indietro
Le trame di UPAS di lunedì 9 febbraio 2026: Sabbiese compie il furto nella villetta ...
Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 26 gennaio 2026: la richiesta inattesa di Whoopi Goldberg
Le trame di Un Posto al Sole di lunedì 26 gennaio 2026: la ricca americana Eleonor P...