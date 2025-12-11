Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 12 dicembre 2025: il piano di Gennaro incontra un nuovo ostacolo
Le trame di UPAS di venerdì 12 dicembre 2025: Alice se ne va ed Elena va in crisi. Novità clamorose sul caso del nuovo portiere e ai cantieri
Nuovo appuntamento, venerdì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6840.
Dove eravamo rimasti il 11 dicembre 2025
La riunione di condominio che avrebbe dovuto stabilire il pensionamento di Raffaele e le decisioni successive ha preso una piega inaspettata che potrebbe coinvolgere anche Guido e Mariella. Filippo ha partecipato alla prima riunione ai Cantieri, facendo le veci di Chiara: la domanda è se Gennaro riuscirà a manipolarlo per averlo dalla sua parte.
Cosa succede a Un Posto al Sole il 12 dicembre 2025
Mentre Alice si prepara ad andare a Londra con Vinicio, Elena è in crisi per la distanza che si è creata con la figlia. Deciso a spuntarla su Roberto, Gennaro cerca di portare Filippo dalla sua parte. Qualcuno, però, sta per sconvolgere i suoi piani. Il candidato caldeggiato da Alberto sembra davvero perfetto: sarà lui il nuovo portiere di Palazzo Palladini? Rosa, intanto, non sembra del tutto convinta che rinunciare all’incarico sia stata la decisione più giusta.
Le trame di Un posto al sole del 11 dicembre 2025
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
