Un posto al sole, Samuel attento: Lorenza ti prepara una trappola Le trame di UPAS di venerdì 11 settembre 2026: al Vulcano la rivalità tra lo chef e la cameriera diventa una cosa seria. Grillo perde la testa

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Nuovo appuntamento, venerdì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 7.025.

Dove eravamo rimasti il 10 settembre 2026

Il rapporto con Clara sembra ormai irrecuperabile: Eduardo rivede Stella, che gli mette davanti una spiazzante via d’uscita. Alberto prova a rialzarsi dal suo momento più buio grazie a un’inaspettata consigliera. Samuel e Micaela non mollano la presa su Lorenza e la tensione al Caffè Vulcano diventa sempre più complicata da gestire.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 11 settembre 2026

Grillo è ormai una scheggia impazzita anche agli occhi dei suoi colleghi. Eduardo si troverà di fronte a una decisione che potrebbe cambiare la sua vita. Lorenza ordisce una trappola ai danni di Samuel, nonostante Silvia prenda le sue difese. Un tragico anniversario diventa l’occasione per ricordare un evento che ha segnato e cambiato per sempre la storia del mondo.

Le trame di Un posto al sole del 10 settembre 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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