Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 11 marzo 2026: Anna nasconde un segreto

Le trame di UPAS di mercoledì 11 marzo 2026: la restauratrice porta scompiglio a casa Palladini e cela un mistero. Scontro aperto tra Roberto e Cristina

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Nuovo appuntamento, mercoledì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6903.

Dove eravamo rimasti il 10 marzo 2026

Roberto è contento che Greta, dimessa dall’ospedale, possa occuparsi di nuovo della figlia, ma una sua richiesta inaspettata mette tutto in discussione. Alberto è sempre più travolto dall’attrazione per Anna e tra i due accade l’inevitabile, destinato a diventare fonte di grande tormento per lui. Intanto Mariella mette Sergio con le spalle al muro, organizzando un incontro tra "Blonde Partenope" e "Romeo" per dargli una lezione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Cosa succede a Un Posto al Sole il 11 marzo 2026

La richiesta di Greta metterà in crisi sia Roberto sia Cristina e i due, nonostante Marina cerchi di mediare, arriveranno allo scontro aperto. Molto turbato per quanto accaduto con Anna, Alberto proverà senza successo a confrontarsi con Luca e il suo disagio nei confronti di Gianluca continuerà a crescere. Intanto, Anna potrebbe nascondere un segreto. Diego, Ida e Joseph si trasferiranno a casa Bruni e Raffaele infonderà nel figlio la speranza che le cose fra lui e Ida si possano appianare.

Le trame di Un posto al sole del 10 marzo 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

UPAS, Alberto e Anna

Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 10 marzo 2026: Alberto la combina grossa

Le trame di UPAS di martedì 10 marzo 2026: tra l'avvocato e Anna divampa la passione...
UPAS, Roberto e Greta

Un posto al sole, le anticipazioni dal 9 al 13 marzo 2026: Greta mette nei guai Roberto

Le trame di UPAS per la settimana dal 9 al 13 marzo 2026: la madre di Cristina esce ...
UPAS, Alberto e Anna

Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 9 marzo 2026: Alberto tradisce suo figlio Gianluca

Le trame di UPAS di lunedì 9 marzo 2026: l'avvocato Palladini non resiste alla tenta...
UPAS, Rosa e Manuel con Giulia e Luca

Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 6 marzo 2026: Luca ripiomba nella sua terribile malattia

Le trame di UPAS di venerdì 6 marzo 2026: dolorosa recrudescenza per il dottore. Alb...
UPAS, Alberto e Anna

Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 3 marzo 2026: Alberto non riesce a resistere ad Anna

Le trame di UPAS di martedì 3 marzo 2026: l'avvocato Palladini è turbato dalla ragaz...
Gina Amarante - Manuela di Un posto al sole

Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 4 marzo 2026: qualcuno "spia" le gemelle, chi è

Le trame di UPAS di mercoledì 4 marzo 2026: mentre Manuela cerca l'abito da sposa, q...
UPAS, Diego e Ida

Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 5 marzo 2026: è crisi nera tra Diego e Ida

Le trame di UPAS di giovedì 5 marzo 2026: tra i due innamorati la tensione è forte, ...
UPAS, Roberto e Cristina

Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 25 febbraio 2026: la verità sull'incidente di Cristina

Le trame di UPAS di mercoledì 25 febbraio 2026: Ferri scopre un nuovo dettaglio sul ...
UPAS, Rosa

Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 2 marzo 2026: Rosa indecisa tra Damiano e Pino

Le trame di UPAS di lunedì 2 marzo 2026: la Vicariello non sa decidersi tra il poliz...

Ford

Guidi, senti, vivi

L’urban SUV che trasforma ogni viaggio in un'esperienza sonora

LEGGI

Personaggi

Can Yaman

Can Yaman
Pilar Fogliati

Pilar Fogliati
Claudio Lauretta

Claudio Lauretta
Franco Battiato

Franco Battiato

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963