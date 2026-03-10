Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 11 marzo 2026: Anna nasconde un segreto
Le trame di UPAS di mercoledì 11 marzo 2026: la restauratrice porta scompiglio a casa Palladini e cela un mistero. Scontro aperto tra Roberto e Cristina
Nuovo appuntamento, mercoledì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996.
Dove eravamo rimasti il 10 marzo 2026
Roberto è contento che Greta, dimessa dall’ospedale, possa occuparsi di nuovo della figlia, ma una sua richiesta inaspettata mette tutto in discussione. Alberto è sempre più travolto dall’attrazione per Anna e tra i due accade l’inevitabile, destinato a diventare fonte di grande tormento per lui. Intanto Mariella mette Sergio con le spalle al muro, organizzando un incontro tra "Blonde Partenope" e "Romeo" per dargli una lezione.
Cosa succede a Un Posto al Sole il 11 marzo 2026
La richiesta di Greta metterà in crisi sia Roberto sia Cristina e i due, nonostante Marina cerchi di mediare, arriveranno allo scontro aperto. Molto turbato per quanto accaduto con Anna, Alberto proverà senza successo a confrontarsi con Luca e il suo disagio nei confronti di Gianluca continuerà a crescere. Intanto, Anna potrebbe nascondere un segreto. Diego, Ida e Joseph si trasferiranno a casa Bruni e Raffaele infonderà nel figlio la speranza che le cose fra lui e Ida si possano appianare.
Le trame di Un posto al sole del 10 marzo 2026.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
