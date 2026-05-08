Un posto al sole, anticipazioni di lunedì 11 maggio: addio ad Otello Le trame di Un Posto al Sole di lunedì 11 maggio 2026: l'amministratore di Palazzo Palladini dà le dimissioni e propone un successore "da brividi"

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Nuovo appuntamento, lunedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6946.

Dove eravamo rimasti il 8 maggio 2026

Manuela è sempre più determinata a portare avanti il rapporto con il padre, mentre un nuovo incubo di Serena porta alla luce una sconvolgente verità. Raffaele, che vorrebbe avere più tempo libero per stare con Ornella, è però assorbito da Renato e Otello in vista dei lavori urgenti da fare a Palazzo, con quest’ultimo che sta meditando un’inaspettata decisione. Roberto convince Greta della necessità di far cambiare scuola a Cristina, mentre Marina è sempre più inquieta per il tempo che il marito e la sua ex passano insieme.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 11 maggio 2026

Turbata da un incubo che sembra gettare nuove ombre su Maurizio e sulla fine della sua storia con Monica, Serena dovrà decidere se parlarne con Manuela, che intanto organizza il primo incontro tra Jimmy e il "nuovo" nonno. Il dimissionario Otello intende proporre come proprio successore un nome che fa impallidire il povero Raffaele.

Le trame di Un posto al sole del 8 maggio 2026

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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