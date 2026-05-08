Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Un posto al sole, anticipazioni di lunedì 11 maggio: addio ad Otello

Le trame di Un Posto al Sole di lunedì 11 maggio 2026: l'amministratore di Palazzo Palladini dà le dimissioni e propone un successore "da brividi"

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Nuovo appuntamento, lunedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6946.

Dove eravamo rimasti il 8 maggio 2026

Manuela è sempre più determinata a portare avanti il rapporto con il padre, mentre un nuovo incubo di Serena porta alla luce una sconvolgente verità. Raffaele, che vorrebbe avere più tempo libero per stare con Ornella, è però assorbito da Renato e Otello in vista dei lavori urgenti da fare a Palazzo, con quest’ultimo che sta meditando un’inaspettata decisione. Roberto convince Greta della necessità di far cambiare scuola a Cristina, mentre Marina è sempre più inquieta per il tempo che il marito e la sua ex passano insieme.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Cosa succede a Un Posto al Sole il 11 maggio 2026

Turbata da un incubo che sembra gettare nuove ombre su Maurizio e sulla fine della sua storia con Monica, Serena dovrà decidere se parlarne con Manuela, che intanto organizza il primo incontro tra Jimmy e il "nuovo" nonno. Il dimissionario Otello intende proporre come proprio successore un nome che fa impallidire il povero Raffaele.

Le trame di Un posto al sole del 8 maggio 2026

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

UPAS, Serena

Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 8 maggio 2026: l'incubo di Serena

Le trame di Un Posto al Sole di venerdì 8 maggio 2026: una visione notturna rivela u...
UPAS, Ornella e Vanni

Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 20 aprile 2026: Ornella, che cosa fai?

Le trame di Un Posto al Sole di lunedì 20 aprile 2026: la dottoressa si scambia dei ...
UPAS, Maurizio e Micaela

Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 21 aprile 2026: un protagonista (di nuovo) in ospedale

Le trame di Un Posto al Sole di martedì 21 aprile 2026: Maurizio, il padre delle gem...
UPAS, Eduardo

Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 27 aprile 2026: Eduardo si ribella

Le trame di Un Posto al Sole per lunedì 27 aprile 2026: l'ipotesi di un colpo a Pala...
UPAS, Serena

Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 29 aprile 2026: Serena tormentata per Maurizio

Le trame di Un Posto al Sole di mercoledì 29 aprile 2026: la Cirillo è inquieta per ...
UPAS, Michele e Roberto

Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 23 aprile 2026: Michele è nei guai

Le trame di Un Posto al Sole di giovedì 23 aprile 2026: lo scontro tra Stefano e Rob...
UPAS, Roberto e Marina con Stefano e la moglie

Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 22 aprile 2026: colpo basso contro Ferri

Le trame di Un Posto al Sole di mercoledì 22 aprile 2026: Stefano Mori all'attacco d...
UPAS, Alberto e Anna

Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 30 aprile 2026: Alberto fa una follia per Anna

Le trame di Un Posto al Sole di giovedì 30 aprile 2026: stasera puntata doppia con l...
UPAS, Marina Giordano

Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 28 aprile 2026: Marina è disperata

Le trame di Un Posto al Sole di martedì 28 aprile 2026: la furia di Roberto contro M...

Explore Louisiana

Cinema tourism

Un viaggio nel cuore di Hollywood South

LEGGI

Personaggi

Nicole Minetti

Nicole Minetti
Pietro Delle Piane

Pietro Delle Piane
Federico Russo

Federico Russo
Lorenzo Minutillo

Lorenzo Minutillo

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963