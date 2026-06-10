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Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 11 giugno 2026: Jimmy umiliato un'altra volta

Le trame di UPAS di giovedì 11 giugno 2026: una tranquilla giornata in piscina si trasforma in un incubo per il ragazzo. Cristina tronca con Leo e parte sola

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Redazione

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Nuovo appuntamento, giovedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6969

Dove eravamo rimasti il 10 giugno 2026

Emerge la falsità di Leo: Cristina reagisce prendendo una decisione drastica e trova nel padre un inaspettato conforto alla propria sofferenza. Sul fronte lavorativo la tensione cresce sempre più: Lorenza, approfittando del proprio ascendente su Diego, cercherà di passare per la vittima degli sbalzi d’umore di Samuel. Infine, un’intuizione provvidenziale di Guido salva Sergio da una crisi di virilità e apre scenari ottimistici per lui e Bice.

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Cosa succede a Un Posto al Sole l’11 giugno 2026

Con il permesso di Niko e Manuela, Jimmy decide di trascorrere una giornata in piscina con Mina, ma l’appuntamento rischia di essere rovinato da una vecchia conoscenza. Roberto si offre di accompagnare Greta e Cristina in aeroporto, e Marina è sempre più insofferente al rapporto tra il marito e la sua ex. Dopo essersi confrontato con Giulia, Raffaele decide di provare a chiarire con Ornella.

Le trame di Un posto al sole del 10 giugno 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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