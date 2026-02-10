Trova nel Magazine
Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 11 febbraio 2026: è il grande giorno per Whoopi Goldberg

Le trame di UPAS di mercoledì 11 febbraio 2026: Eleanor incontra Imma e Ciro ed Eduardo è costretto a una scelta drastica dopo l’incursione di Stella nel suo privato

Nuovo appuntamento, mercoledì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6883.

Dove eravamo rimasti il 10 febbraio 2026

Ferita dalla freddezza di Eduardo, Stella ha fatto un pericoloso colpo di testa, capace di compromettere la serenità familiare di Sabbiese. Riflettendo sull’aut aut di Michele, Roberto Ferri ha compiuto una scelta definitiva sul futuro direttore della radio. Intanto Mariella e Sasà hanno concertato una strategia per trovare un principe azzurro per Bice.

Cosa succede a Un Posto al Sole il 11 febbraio 2026

Accompagnata da Raffaele, Eleanor incontra finalmente Imma e il giovane Ciro. Gianluca si lascia sempre più conquistare dal fascino di Anna, ignaro che suo padre la riconoscerà come la misteriosa "ragazza della pioggia". L’incursione di Stella nella vita di Clara costringerà Eduardo a prendere una decisione drastica, prima che la verità esploda.

Le trame di Un posto al sole del 10 febbraio 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

