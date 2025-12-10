Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 11 dicembre 2025: colpo di scena sul destino di Raffaele Le trame di UPAS di giovedì 11 dicembre 2025: l'assemblea di condominio per il portiere prende una piega inattesa. Filippo entra ai Cantieri ma deve fare attenzione

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Nuovo appuntamento, giovedì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6839.

Dove eravamo rimasti il 10 dicembre 2025

La frattura fra Alice e la sua famiglia sembra insanabile. Gennaro deve fare i conti con l’arrivo di Filippo ai Cantieri, ma Sartori non sarà l’unico a farvi ritorno. Damiano dissipa i dubbi di Rosa su Eduardo pur mantenendo i suoi; questi sembrerà riappacificarsi con Clara, ma la presenza di Stella è molto meno marginale di quanto lui pensi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cosa succede a Un Posto al Sole il 11 dicembre 2025

La riunione di condominio che dovrebbe stabilire il pensionamento di Raffaele e le decisioni successive prende una piega inaspettata che potrebbe coinvolgere anche Guido e Mariella. Filippo partecipa alla prima riunione ai Cantieri, facendo le veci di Chiara. La domanda che rimane aperta è se Gennaro riuscirà a manipolarlo per averlo dalla sua parte.

Le trame di Un posto al sole del 10 dicembre 2025

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche