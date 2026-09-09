Un posto al sole, un aiuto inaspettato per Alberto: chi può salvarlo Le trame di UPAS di giovedì 10 settembre 2026: l'avvocato trova un'alleata imprevista nel suo momento più difficile. Forte tensione al Vulcano per Lorenza

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Nuovo appuntamento, giovedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 7.026.

Dove eravamo rimasti il 9 settembre 2026

Anna sta per essere dimessa dall’ospedale. Intanto, Luca viene messo al corrente dell’incidente di Gianluca: che impatto avrà questa notizia sul suo stato di salute? Manuela assiste al tenero rapporto tra Irene e Filippo e ripensa con nostalgia a Maurizio. Il rifiuto di Mariella di farsi un tatuaggio dell’amicizia per non far dispiacere Guido, metterà in crisi il rapporto con Sasà.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 10 settembre 2026

Il rapporto con Clara sembra ormai irrecuperabile: Eduardo rivede Stella, che gli mette davanti una spiazzante via d’uscita. Alberto prova a rialzarsi dal suo momento più buio grazie a un’inaspettata consigliera. Samuel e Micaela non mollano la presa su Lorenza e la tensione al Caffè Vulcano diventa sempre più complicata da gestire.

Le trame di Un posto al sole del 9 settembre 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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