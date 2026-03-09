Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 10 marzo 2026: Alberto la combina grossa
Le trame di UPAS di martedì 10 marzo 2026: tra l'avvocato e Anna divampa la passione. Greta esce dall'ospedale ma per Roberto le cose si complicano
Nuovo appuntamento, martedì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6902.
Dove eravamo rimasti il 9 marzo 2026
Gianluca è sempre più coinvolto da Anna, mentre Alberto deve fare i conti con il proprio ruolo di padre e con l’improvvisa passione divampata tra lui e la misteriosa ragazza. Diego prova a fare marcia indietro rispetto alla proposta di trasferirsi per un po’ dal padre, ma Raffaele lo rassicura che per lui e Ornella non c’è alcun problema, ignorando il momento di disagio e di insoddisfazione che sta vivendo Ornella. Decisa a dare una lezione a Massaro, Mariella continua a flirtare con lui sull’app di incontri, ma Cerruti comincia a sospettare che ci stia prendendo pericolosamente gusto.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Cosa succede a Un Posto al Sole il 10 marzo 2026
Roberto è sollevato perché Greta, dimessa dall’ospedale, può tornare a occuparsi della figlia; una sua richiesta inaspettata, però, rimetterà tutto in discussione. Alberto è sempre più travolto dall’attrazione per Anna e tra i due accade l’inevitabile, destinato a diventare fonte di grande tormento per lui. Intanto Mariella mette Sergio con le spalle al muro, organizzando un incontro tra "Blonde Partenope" e "Romeo" per dargli una lezione.
Le trame di Un posto al sole del 9 marzo 2026.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
Potrebbe interessarti anche
Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 9 marzo 2026: Alberto tradisce suo figlio Gianluca
Le trame di UPAS di lunedì 9 marzo 2026: l'avvocato Palladini non resiste alla tenta...
Un posto al sole, le anticipazioni dal 9 al 13 marzo 2026: Greta mette nei guai Roberto
Le trame di UPAS per la settimana dal 9 al 13 marzo 2026: la madre di Cristina esce ...
Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 3 marzo 2026: Alberto non riesce a resistere ad Anna
Le trame di UPAS di martedì 3 marzo 2026: l'avvocato Palladini è turbato dalla ragaz...
Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 4 marzo 2026: qualcuno "spia" le gemelle, chi è
Le trame di UPAS di mercoledì 4 marzo 2026: mentre Manuela cerca l'abito da sposa, q...
Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 26 febbraio 2026: Rosa gelosa di Pino
Le trame di UPAS di giovedì 26 febbraio 2026: malgrado la storia con Damiano la donn...
Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 25 febbraio 2026: la verità sull'incidente di Cristina
Le trame di UPAS di mercoledì 25 febbraio 2026: Ferri scopre un nuovo dettaglio sul ...
Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 24 febbraio 2026: la furia di Ornella non si placa
Le trame di UPAS di martedì 24 febbraio 2026: tra la dottoressa e il portiere la ten...
Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 23 febbraio 2026: torna Ornella e Raffaele trema
Le trame di Un Posto al Sole per lunedì 23 febbraio 2026: tra ritorni e partenze a P...