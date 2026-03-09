Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 10 marzo 2026: Alberto la combina grossa Le trame di UPAS di martedì 10 marzo 2026: tra l'avvocato e Anna divampa la passione. Greta esce dall'ospedale ma per Roberto le cose si complicano

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Nuovo appuntamento, martedì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6902.

Dove eravamo rimasti il 9 marzo 2026

Gianluca è sempre più coinvolto da Anna, mentre Alberto deve fare i conti con il proprio ruolo di padre e con l’improvvisa passione divampata tra lui e la misteriosa ragazza. Diego prova a fare marcia indietro rispetto alla proposta di trasferirsi per un po’ dal padre, ma Raffaele lo rassicura che per lui e Ornella non c’è alcun problema, ignorando il momento di disagio e di insoddisfazione che sta vivendo Ornella. Decisa a dare una lezione a Massaro, Mariella continua a flirtare con lui sull’app di incontri, ma Cerruti comincia a sospettare che ci stia prendendo pericolosamente gusto.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cosa succede a Un Posto al Sole il 10 marzo 2026

Roberto è sollevato perché Greta, dimessa dall’ospedale, può tornare a occuparsi della figlia; una sua richiesta inaspettata, però, rimetterà tutto in discussione. Alberto è sempre più travolto dall’attrazione per Anna e tra i due accade l’inevitabile, destinato a diventare fonte di grande tormento per lui. Intanto Mariella mette Sergio con le spalle al muro, organizzando un incontro tra "Blonde Partenope" e "Romeo" per dargli una lezione.

Le trame di Un posto al sole del 9 marzo 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche