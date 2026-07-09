Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 10 luglio 2026: Mariella fantastica su Sergio Muniz
Le trame di UPAS di venerdì 10 luglio 2026: mentre Anna allenta le difese e Diego affronta le conseguenze della sua gelosia, la vigilessa sogna il sessuologo
Nuovo appuntamento, venerdì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6.990.
Dove eravamo rimasti il 9 luglio 2026
Alberto riesce a farsi dire da Anna dove si trova e, contro la sua volontà, parte per raggiungerla. Eduardo cerca faticosamente di rigare dritto, Clara è ancora ignara di tutto quello che è successo, Rosa si sente sempre più in colpa nei confronti dell’amica e fatica a tacerle la verità. Dopo la sfuriata contro Fausto e Lorenza, informata dei fatti, Silvia decide di parlare con Diego, offrendogli il suo aiuto.
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Cosa succede a Un Posto al Sole il 10 luglio 2026
Gianluca, ignaro, si gode una serata leggera con Rossella e Nunzio. Alberto allenta le difese di Anna facendole una proposta per superare insieme i suoi fantasmi. Grazie a Silvia, Diego ritrova un minimo di serenità mentre Raffaele lo convince comunque ad allontanarsi per un po’ da Lorenza. L’imminente seduta di Bice e Sergio col sessuologo Del Toro contagia Mariella, che finisce per fare un sogno dagli esiti tanto inaspettati quanto divertenti, mentre nello studio Bice e Massaro attendono il vero Del Toro.
Le trame di Un posto al sole del 9 luglio 2026.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
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