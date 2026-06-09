Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 10 giugno 2026: la doppiezza di Lorenza
Le trame di UPAS di mercoledì 10 giugno 2026: la cameriera cerca di mettere in cattiva luce Samuel. Cristina, delusa da Leo, prende una decisione drastica
Nuovo appuntamento, mercoledì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6.968.
Dove eravamo rimasti il 9 giugno 2026
Ferri è deciso ad approfondire come e perché Mori sia passato a un’altra emittente radiofonica. Cristina vive una profonda disillusione rispetto all’amicizia con Valentina e Leo, che cercherà a tutti i costi di recuperare terreno. Damiano e Rosa si riavvicineranno ma resta la domanda: lei ha dimenticato del tutto Pino? Bice è avvilita per il comportamento di Sergio e le loro vicende continuano a intralciare la vita matrimoniale dei poveri Guido e Mariella.
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Cosa succede a Un Posto al Sole il 10 giugno 2026
Emerge la falsità di Leo: Cristina reagisce prendendo una decisione drastica e trova nel padre un inaspettato conforto alla propria sofferenza. Sul fronte lavorativo la tensione cresce sempre più: Lorenza, approfittando del proprio ascendente su Diego, cercherà di passare per la vittima degli sbalzi d’umore di Samuel. Infine, un’intuizione provvidenziale di Guido salva Sergio da una crisi di virilità e apre scenari ottimistici per lui e Bice.
Le trame di Un posto al sole del 9 giugno 2026.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
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