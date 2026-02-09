Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 10 febbraio 2026: il pericoloso colpo di testa di Stella Le trame di UPAS di martedì 10 febbraio 2026: la gelosia per Eduardo fa fare una follia alla rapinatrice. Ferri prende una decisione sul direttore della radio

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Nuovo appuntamento, martedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6882.

Dove eravamo rimasti il 9 febbraio 2026

Portato brillantemente a termine il furto nella villetta, Eduardo vivrà un momento di esaltazione che lo porterà di nuovo a sentirsi in grande sintonia con Stella. Dopo essere stato chiamato a rappresentare la radio per l’anniversario dei trent’anni dalla sua nascita, Michele prenderà una posizione netta nei confronti di Roberto.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cosa succede a Un Posto al Sole il 10 febbraio 2026

Ferita dalla freddezza di Eduardo, Stella fa un pericoloso colpo di testa, che potrebbe compromettere la serenità familiare di Sabbiese. Riflettendo sull’aut aut di Michele, Ferri compie una scelta definitiva sul futuro direttore della radio. Mariella e Sasà concertano una strategia per trovare un principe azzurro per Bice.

Le trame di Un posto al sole del 9 febbraio 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche