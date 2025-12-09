Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 10 dicembre 2025: sorpresa inattesa per Filippo ai Cantieri Le trame di UPAS per mercoledì 10 dicembre 2025: tra Alice e la famiglia è guerra. E Filippo si trova subito di fronte a una novità imprevista

Nuovo appuntamento, mercoledì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6838.

Dove eravamo rimasti il 9 dicembre 2025

Nel corso della puntata del 9 dicembre emergono tensioni crescenti: Eduardo appare insofferente e sembra cercare pretesti per scontrarsi con Clara per poi trovare una scusa per andare da Stella, verso la quale si sente sempre più vicino. Filippo, dopo aver chiarito con Ferri e Marina che non intende farsi coinvolgere, accetta la proposta di Chiara e rappresentarla all’interno dei Cantieri, diventando di fatto una sorta di controllore di Gennaro. Elena prova a fare da mediatrice con Alice, che non vuol perdonare i nonni per aver strumentalizzato i problemi di Vinicio. Nel frattempo Niko e Manuela scoprono che dall’inizio dell’anno scolastico Jimmy viene tormentato da Matteo.

Cosa succede a Un Posto al Sole il 10 dicembre 2025

Le anticipazioni per la puntata del 10 dicembre (episodio 6838) segnalano una frattura ormai profonda: la relazione tra Alice e la sua famiglia sembra insanabile. Gennaro deve fare i conti con l’arrivo di Filippo ai Cantieri, ma Sartori non sarà l’unico a farvi ritorno. Damiano cerca di dissipare i dubbi di Rosa su Eduardo pur mantenendo i propri sospetti; Eduardo sembra riappacificarsi con Clara, ma la presenza di Stella si rivela meno marginale di quanto lui pensi.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

