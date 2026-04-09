Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 10 aprile 2026: Cristina scappa di casa (colpa di Greta)
Le trame di Un Posto al Sole di venerdì 10 aprile 2026: la verità sulla madre sconvolge la ragazza. Alberto contro i lavori di Eduardo e Angelo. Nunzio va in crisi
Nuovo appuntamento, venerdì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6925.
Dove eravamo rimasti il 9 aprile 2026
Nonostante il tentativo di mediazione di Marina, il conflitto tra Roberto e Cristina si è fatto ancora più profondo e un’amara sorpresa ha colpito la giovane Ferri. Raffaele ha arruolato Eduardo e Angelo per riparare i danni subiti dal condominio dopo la festa in cortile, mentre Nunzio e Rossella, a causa dei problemi nel seminterrato, sono stati costretti a trasferirsi temporaneamente da Silvia e Michele.
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Cosa succede a Un Posto al Sole il 10 aprile 2026
Cristina scopre la verità sulla madre e, sconvolta, scappa facendo perdere le proprie tracce. Roberto, Marina e Greta cercano di gestire l’emergenza, anche con l’aiuto di Filippo e Serena. Intanto Raffaele affida a Eduardo e Angelo i lavori di ripristino dei lampioncini condominiali, ma si scontra con l’opposizione di Alberto. Nel frattempo, Nunzio fatica sempre di più a essere ospitato, insieme a Rossella, a casa di Silvia e Michele.
Le trame di Un posto al sole del 9 aprile 2026.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
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