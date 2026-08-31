Un posto al sole: la mossa di Gianluca contro papà Alberto è un disastro Le trame di UPAS di martedì 1 settembre 2026: il ragazzo fa visita ad Anna per arginare il padre. Ma le cose non vanno come previsto. Tensione Lorenza-Micaela

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Nuovo appuntamento, martedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 7.017.

Dove eravamo rimasti il 31 agosto 2026

Alberto si appresta a festeggiare il compleanno di Anna e a donarle un prezioso anello. La ragazza, però, dopo aver letto i messaggi del padre, rischia di assumere una deriva autolesionista. Greta è intenzionata a dire a Cristina della proposta di lavoro ricevuta e della possibilità di trasferirsi a Salerno. Infine, Samuel, sempre più insofferente nei confronti di Lorenza, accoglierà con molto scetticismo una sua proposta.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 1 settembre 2026

Micaela, decisa ad arginare Lorenza per difendere Samuel, finirà col peggiorare la situazione lavorativa del fidanzato. Diego rivelerà a Raffaele e Ornella di trovarsi davanti a un bivio sentimentale. Alberto, reduce dal mancato chiarimento con il figlio, si sfogherà con Niko, che lo esorterà a dargli tempo e a godersi intanto la serata con Anna. Infine, Gianluca andrà dalla ragazza per chiederle aiuto ad arginare il padre, ma la situazione potrebbe portare a esiti disastrosi.

Le trame di Un posto al sole del 31 agosto 2026

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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