Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Un posto al sole: la mossa di Gianluca contro papà Alberto è un disastro

Le trame di UPAS di martedì 1 settembre 2026: il ragazzo fa visita ad Anna per arginare il padre. Ma le cose non vanno come previsto. Tensione Lorenza-Micaela

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Nuovo appuntamento, martedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 7.017.

Dove eravamo rimasti il 31 agosto 2026

Alberto si appresta a festeggiare il compleanno di Anna e a donarle un prezioso anello. La ragazza, però, dopo aver letto i messaggi del padre, rischia di assumere una deriva autolesionista. Greta è intenzionata a dire a Cristina della proposta di lavoro ricevuta e della possibilità di trasferirsi a Salerno. Infine, Samuel, sempre più insofferente nei confronti di Lorenza, accoglierà con molto scetticismo una sua proposta.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Cosa succede a Un Posto al Sole il 1 settembre 2026

Micaela, decisa ad arginare Lorenza per difendere Samuel, finirà col peggiorare la situazione lavorativa del fidanzato. Diego rivelerà a Raffaele e Ornella di trovarsi davanti a un bivio sentimentale. Alberto, reduce dal mancato chiarimento con il figlio, si sfogherà con Niko, che lo esorterà a dargli tempo e a godersi intanto la serata con Anna. Infine, Gianluca andrà dalla ragazza per chiederle aiuto ad arginare il padre, ma la situazione potrebbe portare a esiti disastrosi.

Le trame di Un posto al sole del 31 agosto 2026

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

UPAS, Alberto e Anna

Un posto al sole, Alberto ha un anello per Anna. Ma lei pensa a un altro

Le trame di UPAS di lunedì 31 agosto 2026: per il compleanno della ragazza l'avvocat...
UPAS, Gianluca

Un posto al sole, un incidente travolge Gianluca e Alberto (c'entra Anna)

Le trame di UPAS per la settimana dal 31 agosto al 4 settembre 2026: la rivalità tra...
Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 27 agosto: l'ultimatum di Guido a Mariella

Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 27 agosto: l'ultimatum di Guido a Mariella

Le trame di UPAS di giovedì 27 agosto 2026: De Bue chiede alla moglie un gesto drast...
UPAS, Greta

Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 27 luglio 2026: Marina va all'attacco

Le trame di UPAS di lunedì 27 luglio 2026: la donna non sopporta più la Fournier e f...
UPAS, Manuela con Niko e Serena

Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 31 luglio 2026: l'attesa di Manuela e Niko

Le tame di UPAS per venerdì 31 luglio 2026: l'attesa di Manula e Niko del responso d...
UPAS, Ornella

Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 24 luglio 2026: il tradimento di Ornella

Le trame di UPAS di venerdì 24 luglio 2026: la dottoressa cede alla corte di Vanni, ...
UPAS, Greta

Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 23 luglio 2026: Greta distrugge Marina

Le trame di UPAS di giovedì 23 luglio 2026: la moglie di Ferri non tollera più la Fo...
UPAS, Nunzio e Rossella

Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 22 luglio 2026: Nunzio contro Rossella

Le trame di UPAS di mercoledì 22 luglio 2026: durissimo litigio tra lo chef e la dot...
UPAS, Anna

Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 3 agosto 2026: Anna si confronta con Gianluca

Le trame disponibili per lunedì 3 agosto 2026: confronti familiari e gelosie in vaca...

Personaggi

enrico oetiker chi è

Enrico Oetiker
Sara Daniele

Sara Daniele
Alessandra Ciociola

Alessandra Ciociola
Rosario Monetti

Rosario Monetti

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963