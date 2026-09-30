Un posto al sole, resa dei conti tra Grillo e Damiano: non si torna indietro
Le trame di Un Posto al Sole per giovedì 1 ottobre 2026: nel nascondiglio dove l'ispettore ha rinchiuso Renda e Sabbiese è il momento della (tragica) verità
Nuovo appuntamento, giovedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 7.039.
Dove eravamo rimasti il 30 settembre 2026
Rosa decide di raccontare tutta la verità a Manuel. L’insubordinazione di Walter Scala accresce la frustrazione di Michele nel suo ruolo di direttore di Radio Golfo 99. A causa della tensione ormai sempre più evidente tra i detrattori di Lorenza e i suoi strenui difensori, il clima a Caffè Vulcano è tutt’altro che sereno. Malgrado i tentativi di sabotaggio di Cotugno, Guido cerca di ricomporre la lite tra Sasà e Mariella.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
RAI, BALLANDO 2026: CHE FINE HAN FATTO LE STELLE?
Cosa succede a Un Posto al Sole il 1 ottobre 2026
Accecato dalla sua sete di vendetta, Grillo prosegue il suo personale processo contro Eduardo e Damiano e la resa dei conti appare ormai drammaticamente vicina. Nel frattempo, Michele continua a soffrire la presenza e il comportamento di Scala a Radio Golfo 99. Sul fronte Ferri-Giordano, Marina è sotto ricatto di Mori, mentre Roberto si impegna a cercare una soluzione per Cristina.
Le trame di Un posto al sole del 30 settembre 2026.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.
Potrebbe interessarti anche
Un posto al sole, Michele umiliato in radio: pronto a un passo senza ritorno
Le trame di Un Posto al Sole di mercoledì 30 settembre 2026: Scala si ribella al dir...
Un posto al sole, la follia di Grillo finisce in tragedia: l'esito è fatale
Le trame di UPAS per la settimana dal 28 settembre al 2 ottobre: il rapimento di Edu...
Un posto al sole, Damiano corre un grave pericolo: chi lo minaccia
Le trame di Un Posto al Sole di venerdì 18 settembre 2026: il poliziotto è nel mirin...
Un posto al sole, Grillo ha i giorni contati: Damiano lo mette sotto pressione
Le trame di Un Posto al Sole di venerdì 25 settembre 2026: Renda è convinto che l'is...
Un posto al sole, Damiano sparisce improvvisamente: è la svolta decisiva
Le trame di Un Posto al Sole di lunedì 28 settembre 2026: l'ultima mossa di Grillo s...
Un posto al sole, non c'è scampo per Marina: è stata incastrata
Le trame di Un Posto al Sole di lunedì 21 settembre 2026: mentre Ferri indaga sui fo...
Un posto al sole, la follia di Grillo colpisce Eduardo (e non solo): il piano diabolico
Le trame di UPAS per la settimana dal 14 al 18 settembre: l'ispettore rapisce Sabbie...
Un posto al sole, Rosa è vicinissima alla verità (ma non sa che rischio corre)
Le trame di Un Posto al Sole di martedì 29 settembre 2026: la Picariello chiede aiut...