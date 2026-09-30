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Un posto al sole, resa dei conti tra Grillo e Damiano: non si torna indietro

Le trame di Un Posto al Sole per giovedì 1 ottobre 2026: nel nascondiglio dove l'ispettore ha rinchiuso Renda e Sabbiese è il momento della (tragica) verità

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Redazione

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Nuovo appuntamento, giovedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 7.039.

Dove eravamo rimasti il 30 settembre 2026

Rosa decide di raccontare tutta la verità a Manuel. L’insubordinazione di Walter Scala accresce la frustrazione di Michele nel suo ruolo di direttore di Radio Golfo 99. A causa della tensione ormai sempre più evidente tra i detrattori di Lorenza e i suoi strenui difensori, il clima a Caffè Vulcano è tutt’altro che sereno. Malgrado i tentativi di sabotaggio di Cotugno, Guido cerca di ricomporre la lite tra Sasà e Mariella.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 1 ottobre 2026

Accecato dalla sua sete di vendetta, Grillo prosegue il suo personale processo contro Eduardo e Damiano e la resa dei conti appare ormai drammaticamente vicina. Nel frattempo, Michele continua a soffrire la presenza e il comportamento di Scala a Radio Golfo 99. Sul fronte Ferri-Giordano, Marina è sotto ricatto di Mori, mentre Roberto si impegna a cercare una soluzione per Cristina.

Le trame di Un posto al sole del 30 settembre 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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