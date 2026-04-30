Un posto al sole venerdì 1 maggio 2026 non va in onda: la scelta della Rai Dopo la puntata doppia di stasera, Un Posto al Sole salta, venerdì 1 maggio 2026, per il concertone dei sindacati. Ecco quando torna

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I fan resteranno delusi ma venerdì sera, alle 20.50, Un posto al sole non sarà in onda. Complici la festa nazionale e il tradizionale concerto di piazza San Giovanni, Raffaele e compagni si prenderanno una pausa, dopo la puntata doppia di giovedì 30 aprile.

Dove eravamo rimasti il 30 aprile 2026

Grillo, con l’aiuto del suo gancio nella banda, ha escogitato un nuovo piano per incastrare Eduardo. Una bravata di Manuel ha messo in allarme Rosa e offerto all’ispettore un’ulteriore occasione per provocare Damiano, finendo per mettere in seria difficoltà lo stesso Damiano. Intanto Angelo ha scoperto il modo per introdursi a Palazzo Palladini.

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Gianluca ha provato faticosamente a lasciarsi alle spalle la storia con Anna, mentre Alberto, sempre più provato dalla distanza dalla ragazza, è apparso pronto a un colpo di testa pur di raggiungerla. Sul fronte condominiale, i preventivi per riparare la rete fognaria e ripristinare i seminterrati si sono rivelati un salasso per Renato e hanno messo a dura prova la pazienza di Raffaele; nel frattempo Vanni ha accorciato le distanze con Ornella con un primo invito.

Cosa succede a Un Posto al Sole il 1 maggio 2026

Nessuna puntata in programma per venerdì 1 maggio 2026: il concertone dei sindacati (qui le informazioni su chi ci sarà) prende il posto della soap, che torna in onda lunedì 4 maggio.

Le trame di Un posto al sole del 30 aprile 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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