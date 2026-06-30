Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 1 luglio 2026: tra loro due è tutto finito Le trame di UPAS di mercoledì 1 luglio 2026: Damiano ed Eduardo mandano a monte il piano di Grillo ma tra loro non potrà più essere come prima (e Rosa impazzisce)

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Nuovo appuntamento, mercoledì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6.983.

Dove eravamo rimasti il 30 giugno 2026

Informato da Stella, Eduardo proverà a sottrarsi alla trappola ordita da Grillo ma troverà sulla sua strada Damiano, che farà una sconcertante scoperta che potrebbe determinare il futuro di entrambi. Ida prova a smorzare le tensioni con Diego ma lui rimpiange la perduta complicità con Lorenza. Il bel voto ottenuto da Jimmy all’esame di terza media non susciterà nel ragazzino l’entusiasmo che i suoi familiari si aspettavano e l’episodio risveglierà la preoccupazione di Manuela e Niko.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 1 luglio 2026

La corsa di Damiano ed Eduardo manda a vuoto la trappola di Grillo, ma fa esplodere la rabbia di Renda, che scarica l’amico di una vita e si prepara a raccontare a Rosa tutta la scioccante verità sul fratello. Infastidito dalla complicità tra Lorenza e Fausto, Diego tratta male Ida dando a Raffaele un ulteriore indizio per comprendere lo stato attuale della sua relazione.

Le trame di Un posto al sole del 30 giugno 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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