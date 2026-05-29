Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 1 giugno 2026: Silvia salva Michele dal disastro Le trame di UPAS di lunedì 1 giugno 2026: Saviani sta per fare un terribile errore ma la compagna interviene. Gianluca è vicino alla verità, Raffaele all'addio

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Nuovo appuntamento, lunedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6961.

Dove eravamo rimasti il 29 maggio 2026

Dopo aver letto un messaggio di Vanni, Raffaele, geloso, litiga con la moglie e la tensione nella coppia esplode. Rosa dovrà stare molto attenta a non fare più assenze alla scuola serale, per non perdere l’anno. Michele sottopone a Rossella, Silvia e Nunzio un comico che ha scovato per il nuovo programma radiofonico da mettere in palinsesto che, a suo dire, è veramente eccezionale.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 1 giugno 2026

Alberto confida a Niko l’intenzione di cercare Anna nel casale di campagna della madre; nel frattempo Gianluca rischia di scoprire la relazione tra il padre e la ragazza. In procinto di partire per la Spagna, la crisi tra Raffaele e Ornella si fa sempre più aspra. Realizzando che Michele sta per fare un grosso passo falso con Ferri, Silvia farà il possibile per impedirglielo.

Le trame di Un posto al sole del 29 maggio 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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