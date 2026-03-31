Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 1 aprile 2026: Cristina tradita da tutti (madre e amici) Le trame di Un Posto al Sole di mercoledì 1 aprile 2026: la ragazza abbandonata da Greta e usata da Leo e Cristina. Anna e Alberto amanti di nascosto

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Nuovo appuntamento, mercoledì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6918.

Dove eravamo rimasti il 31 marzo 2026

Deciso a non rinunciare a Anna, Alberto le impone di troncare i rapporti con Gianluca; quest’ultimo, però, intuisce il vero motivo della rottura. Sul fronte criminale, Eduardo definisce i dettagli del nuovo colpo e riaccoglie in squadra Rino, mentre Damiano non si dà pace per aver perso il caso: né lui né Eduardo sanno che Grillo è vicino a risolverlo. Sobillata da Leo, Cristina decide di non partire con Roberto e Marina. Quando Roberto cerca l’appoggio di Greta, qualcosa accende i suoi sospetti sulle reali ragioni per cui la donna ignora la figlia.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 1 aprile 2026

L’amicizia di Leo e Valentina con Cristina è meno genuina di quanto apparisse. Intuendo che Greta possa avere un amante, Roberto la mette di fronte alle proprie responsabilità. Nonostante l’imminente partenza da Napoli, Anna e Alberto si ripromettono di continuare a frequentarsi di nascosto, all’insaputa di Gianluca, costretto a fare i conti con una cocente e inattesa delusione sentimentale. Con grande cautela, Mariella prova a capire se anche Bice, come Sergio, nutra nostalgie per il loro matrimonio.

Le trame di Un posto al sole del 31 marzo 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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