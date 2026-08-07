Un Posto al Sole si ferma e va in vacanza, stop estivo su Rai 3: quando torna la soap e cosa cambia a Palazzo Palladini La soap di Rai 3 si concede la consueta pausa estiva di due settimane: ecco quando andrà in onda l'ultima puntata e la data del ritorno con gli episodi inediti.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Brutte notizie per gli affezionati di Un Posto al Sole che odiano perdersi le puntate della loro serie preferita. Come accade ogni estate, la storica soap di Rai 3 si prepara a interrompere la programmazione per la consueta pausa di agosto, lasciando per due settimane il pubblico senza le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini. Nel frattempo la terza rete della TV pubblica proporrà una programmazione alternativa, con la possibilità che negli ultimi giorni di stop trovino spazio anche alcune repliche della celebre fiction napoletana. Ma vediamo nello specifico quando andrà in onda l’ultima puntata e quando la rivedremo sul piccolo schermo.

Un Posto al Sole, arriva la pausa estiva: quando torna su Rai 3 la soap amata dal pubblico

Ebbene sì, Un Posto al Sole si fermerà per la consueta pausa estiva dal 10 al 21 agosto. L’ultimo episodio inedito andrà in onda il 7 agosto, mentre le nuove puntate torneranno su Rai 3 da lunedì 24 agosto. Durante lo stop, la rete proporrà una programmazione alternativa e non si esclude la messa in onda di alcune repliche.

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Un Posto al Sole festeggerà 30 anni ad ottobre, Rispo: "Ci onora essere parte di questa grande famiglia"

Nel frattempo, il cast continua le riprese a Napoli degli episodi autunnali, che accompagneranno la soap verso il traguardo dei 30 anni, che verranno celebrati ad ottobre 2026. Patrizio Rispo e Marina Giulia Cavalli, in un incontro con i fan a Benevento, al BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione, hanno ricordato come il successo della serie sia legato alla capacità di raccontare temi di attualità e alla forte vicinanza con il pubblico: "30 anni in cui abbiamo affrontato di tutto e di più, Covid compreso… Noi siamo rimasti e abbiamo continuato a tenere compagnia al pubblico. Già questo è un risultato straordinario. Ci onora essere parte di questa grande famiglia. E ci sprona a dare non solo il massimo, ma anche il buon esempio a chi ci segue a casa."

I due attori hanno inoltre sottolineato gli intensi ritmi di lavoro che caratterizzano da sempre la produzione della storica soap di Rai 3: "Dal lunedì al venerdì giriamo, tra scene in esterna e in interna, l’equivalente di una puntata, cioè 20 minuti. Calcoli che nei film in media si girano circa 2-3 minuti a giornata. Lavoriamo tutto l’anno, ci fermiamo un paio di settimane a Natale e ad agosto.", ha spiegato Cavalli. Rispo ha aggiunto: "Whoopi Goldberg (che ha partecipato ad alcune puntate di "Upas", ndr) quando venne sul set ci disse: "Ma voi siete pazzi!". Ho fatto due conti: aver fatto 30 anni di "Upas" equivale ad aver girato duemila film."

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