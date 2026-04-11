Ice Cube e Kevin Hart sono pronti a tornare nel terzo film (attesissimo) della saga, ma c'è un mistero
Universal Pictures avvia ufficialmente lo sviluppo del terzo film con il ritorno del cast originale e del regista Tim Story
A distanza di dieci anni dall’ultima avventura sul grande schermo, Universal Pictures ha messo ufficialmente in cantiere il terzo capitolo della saga "Un poliziotto in prova", che non ha ancora un titolo definitivo. Le prime indiscrezioni confermano che le star Ice Cube e Kevin Hart sono in trattative avanzate per riprendere i ruoli di James Payton e Ben Barber, affiancati dal regista storico della saga Tim Story e dal produttore Will Packer. Il progetto entra in una fase decisiva dopo anni di rumor grazie a un accordo raggiunto con lo sceneggiatore Daniel Gold, già autore di Tough Guys (l’imminente action-comedy con Ryan Gosling e Will Ferrell) e supervisore della serie Workin’ Moms.
Cube e Hart alla riscossa
Proprio la visione di Daniel Gold sembra essere stata la chiave per sbloccare lo stallo produttivo. Sebbene Cube, Hart, Story e Packer avessero espresso più volte il desiderio di completare la trilogia, negli ultimi anni non erano mai riusciti a trovare un’idea che mettesse d’accordo tutti i membri del team creativo. Il pitch presentato da Gold, i cui dettagli di trama rimangono al momento segreti, ha invece generato un entusiasmo immediato, portando il quartetto sulla stessa lunghezza d’onda e convincendo Universal a procedere con lo sviluppo.
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Il ritorno della saga si inserisce in un trend cinematografico che vede premiare le action-comedy di successo basate su coppie consolidate. La nostalgia giocherà un ruolo fondamentale a favore di questo sequel, considerando che l’ultimo incontro tra il duro poliziotto James e l’imprevedibile Ben risale al 2016 con Un poliziotto ancora in prova. Il primo film, uscito nel 2014, fu un successo immediato al botteghino statunitense con un debutto da 48,6 milioni di dollari, arrivando a incassare oltre 154 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget contenuto.
Il ritorno del buddy cop movie
Il franchise ha costruito la sua fortuna sulla dinamica tra la guardia giurata Ben Barber, costantemente impegnata a dimostrare il proprio valore, e il fratello della sua fidanzata, il detective veterano James Payton. Dopo il primo pattugliamento di 24 ore ad Atlanta e la missione a Miami per smantellare un traffico di droga nel secondo capitolo, la coppia si prepara ora a una nuova operazione che promette di alzare ulteriormente la posta in gioco. Complessivamente, i primi due film hanno generato incassi globali superiori ai 279 milioni di dollari, rendendo la proprietà intellettuale una delle più redditizie per la Universal nel settore della commedia mid-budget.
Oltre a Will Packer, le trattative per il ritorno alla produzione coinvolgono le rispettive società degli attori protagonisti: la Cube Vision di Ice Cube, gestita dal suo manager Jeff Kwatinetz, e la Hartbeat Productions di Kevin Hart. Anche Tim Story parteciperà alla produzione attraverso la sua The Story Company. Mentre Universal Pictures non ha ancora rilasciato commenti ufficiali sulle date di inizio riprese o sulla possibile finestra di uscita, la firma di Daniel Gold alla sceneggiatura segna il passo più concreto compiuto negli ultimi dieci anni verso la realizzazione del film.
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