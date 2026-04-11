Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Ice Cube e Kevin Hart sono pronti a tornare nel terzo film (attesissimo) della saga, ma c'è un mistero

Universal Pictures avvia ufficialmente lo sviluppo del terzo film con il ritorno del cast originale e del regista Tim Story

Un poliziotto in prova 3: Ice Cube e Kevin Hart pronti a tornare nel nuovo capitolo della saga

A distanza di dieci anni dall’ultima avventura sul grande schermo, Universal Pictures ha messo ufficialmente in cantiere il terzo capitolo della saga "Un poliziotto in prova", che non ha ancora un titolo definitivo. Le prime indiscrezioni confermano che le star Ice Cube e Kevin Hart sono in trattative avanzate per riprendere i ruoli di James Payton e Ben Barber, affiancati dal regista storico della saga Tim Story e dal produttore Will Packer. Il progetto entra in una fase decisiva dopo anni di rumor grazie a un accordo raggiunto con lo sceneggiatore Daniel Gold, già autore di Tough Guys (l’imminente action-comedy con Ryan Gosling e Will Ferrell) e supervisore della serie Workin’ Moms.

Cube e Hart alla riscossa

Proprio la visione di Daniel Gold sembra essere stata la chiave per sbloccare lo stallo produttivo. Sebbene Cube, Hart, Story e Packer avessero espresso più volte il desiderio di completare la trilogia, negli ultimi anni non erano mai riusciti a trovare un’idea che mettesse d’accordo tutti i membri del team creativo. Il pitch presentato da Gold, i cui dettagli di trama rimangono al momento segreti, ha invece generato un entusiasmo immediato, portando il quartetto sulla stessa lunghezza d’onda e convincendo Universal a procedere con lo sviluppo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Il ritorno della saga si inserisce in un trend cinematografico che vede premiare le action-comedy di successo basate su coppie consolidate. La nostalgia giocherà un ruolo fondamentale a favore di questo sequel, considerando che l’ultimo incontro tra il duro poliziotto James e l’imprevedibile Ben risale al 2016 con Un poliziotto ancora in prova. Il primo film, uscito nel 2014, fu un successo immediato al botteghino statunitense con un debutto da 48,6 milioni di dollari, arrivando a incassare oltre 154 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget contenuto.

Il ritorno del buddy cop movie

Il franchise ha costruito la sua fortuna sulla dinamica tra la guardia giurata Ben Barber, costantemente impegnata a dimostrare il proprio valore, e il fratello della sua fidanzata, il detective veterano James Payton. Dopo il primo pattugliamento di 24 ore ad Atlanta e la missione a Miami per smantellare un traffico di droga nel secondo capitolo, la coppia si prepara ora a una nuova operazione che promette di alzare ulteriormente la posta in gioco. Complessivamente, i primi due film hanno generato incassi globali superiori ai 279 milioni di dollari, rendendo la proprietà intellettuale una delle più redditizie per la Universal nel settore della commedia mid-budget.

Oltre a Will Packer, le trattative per il ritorno alla produzione coinvolgono le rispettive società degli attori protagonisti: la Cube Vision di Ice Cube, gestita dal suo manager Jeff Kwatinetz, e la Hartbeat Productions di Kevin Hart. Anche Tim Story parteciperà alla produzione attraverso la sua The Story Company. Mentre Universal Pictures non ha ancora rilasciato commenti ufficiali sulle date di inizio riprese o sulla possibile finestra di uscita, la firma di Daniel Gold alla sceneggiatura segna il passo più concreto compiuto negli ultimi dieci anni verso la realizzazione del film.

Potrebbe interessarti anche

Kevin Hart salvato da Un Padre: perché il film ha cambiato la sua carriera

Kevin Hart nel film che gli ha salvato la carriera: perché 'Un Padre' è stato la svolta nel periodo più buio

Il film Un Padre ha rappresentato per Kevin Hart non solo una svolta nella sua carri...
Dopo Project Hail Mary, Ryan Gosling sarà protagonista di un nuovo film

Dopo L'ultima missione, Ryan Gosling torna sotto i riflettori: la novità entusiasma i fan dell'attore

Il protagonista di Project Hail Mary è pronto per un nuovo misterioso progetto cinem...
21 anni fa Nicolas Cage rifiutò un film che fece la fortuna di Keanu Reeves

Constantine, 21 anni fa Nicolas Cage rifiutò il film che fece la fortuna di Keanu Reeves

Nel 2005 la star di John Wick fu protagonista di un film che, nonostante lo scarso s...
Stranger Things: i Duffer hanno davvero usato ChatGPT per scrivere il finale?

Stranger Things non è ancora finito: le nuove immagini (mozzafiato) svelano il ritorno di Undi e tutti gli altri!

Mentre molti fan non si ancora psicologicamente ripresi dalla conclusione della seri...
Klara and the Sun, quando esce il film con Jenna Ortega al cinema: data di uscita

Mercoledì Addams sarà la star di Gremlins 3? Jenna Ortega potrebbe essere l'attrice giusta per il rilancio del franchise

Il mito di Gizmo torna al cinema, e Jenna Ortega potrebbe guidare il cast di Gremlin...
La Mummia 4 si farà e avrà Brendan Fraser e Rachel Weisz di nuovo protagonisti

La Mummia 4, quando esce il film con Brendan Fraser e Rachel Weisz di nuovo insieme 20 anni dopo

La Mummia 4 è realtà: il prossimo film della saga non solo è stato confermato ma rit...
Assassin's Creed, Netflix ha ordinato la realizzazione di una serie live-action

Assassin's Creed, la serie Netflix sceglie l'Italia: il motivo

Le riprese dell’attesissima serie sono ufficialmente iniziate, e la straordinaria lo...
Avatar 4 cancellato? Un annuncio importante cambia le sorti della saga

Avatar 4, Disney corre ai ripari e cambia tutto: la decisione clamorosa sul destino del franchise

I risultati al botteghino di Avatar 2 e 3 hanno generato preoccupazione per il futur...
Il più celebre dei giochi da tavolo diventa una bizzarra serie Netflix

Monopoly, ma nella vita reale: il celebre gioco da tavolo si trasforma in un evento imperdibile

Monopoly diventa una serie Netflix: cosa sappiamo sul progetto ispirato al gioco da ...

Salute

Fuoco di Sant’Antonio

Le persone che rischiano di più e come proteggere i pazienti più fragili

LEGGI

Personaggi

Robert Pattinson

Robert Pattinson
Claudio Bisio

Claudio Bisio
Emanuela Grimalda

Emanuela Grimalda
Lillo

Lillo

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963