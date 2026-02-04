Annalisa e Sanremo, storia un amore mai ricambiato: tutte le ingiustizie subite dalla pop star nelle precedenti edizioni del Festival La cantante di Savona ha dimostrato un costante affetto nei confronti del Festival. La kermesse e le sue classifiche, però, l’hanno valorizzata abbastanza?

Tra le grandi assenti di Sanremo 2026 c’è sicuramente Annalisa. Lei aveva chiarito fin dall’inizio che quest’anno non sarebbe stata tra i concorrenti già a fine settembre. In un’intervista in cui a settembre raccontava a Vanity Fair il suo album Ma io sono fuoco che sarebbe uscito di lì a poco, aveva detto: "In questo momento non è nei piani". Non solo. Sempre nella chiacchierata con Chiara Oltolini aveva spento anche le speculazioni su un suo possibile coinvolgimento come conduttrice, rumor che era girato anche per l’edizione 2025: "Potrei arrivarci in futuro, però non adesso che sono concentrata sulla musica". E la cantante è stata di parola: sicuramente non è nel cast che a fine febbraio gareggerà all’Ariston e, al momento, non è nemmeno nella squadra di presentatori della kermesse. Il rapporto di Annalisa con il Festival è ormai di lunga data e si è dimostrato costante nel tempo. L’impressione, però, è che Sanremo e le sue classifiche negli ultimi anni non abbiano mai davvero contraccambiato la dedizione della cantante di Savona.

Un podio mancato, un’esclusione clamorosa e una vittoria sfiorata: le ingiustizie che Annalisa ha subito a Sanremo negli ultimi anni

Nel 2024, con Sinceramente, Annalisa partiva da favorita, ma è arrivata terza

L’ultima sua partecipazione in gara è stata nel 2024 con Sinceramente, hit da 400 mila copie vendute e quattro dischi platino. Pochi giorni prima del via del Festival i bookmakers la davano super favorita davanti ad Angelina Mango e Geolier. Alla fine sul podio sono finiti proprio loro tre, ma l’ordine non era lo stesso degli scommettitori: Annalisa occupava il gradino più basso della Top 3. A fine anno Sinceramente risultava comunque il terzo più grande successo del Festival dietro a Tuta Gold di Mahmood e I p’ me, tu p’ te del rapper partenopeo.

Bellissima di Annalisa è stata scartata da Amadeus?

Ma la vera ingiustizia, se i rumor fossero veri, si sarebbe consumata a Sanremo 2023. Per quell’edizione, secondo la stampa, la cantante avrebbe presentato ad Amadeus una serie di brani che sarebbero stati scartati. Tra questi ci sarebbe anche Bellissima. Sì, proprio quella! Con le sue 500 mila copie vendute, cinque dischi di platino che le sono valsi un posto tra le 100 canzoni più vendute sia nel 2022 che nel 2023. L’indiscrezione non è mai stata smentita da nessuno anche se, qualcosa non torna. Il pezzo è stato pubblicato agli inizi di settembre del 2022, sembra poco verosimile che il direttore artistico avesse già detto un no perentorio mesi prima dell’annuncio del cast. Più probabile che la hit fosse stata proposta per il Festival del 2022 e che dopo il rifiuto di Amadeus sia stata messa da parte e lanciata quando il successo di Tropicana (singolo estivo realizzato in collaborazione coi Boomdabash) iniziava a scemare.

Dieci di Annalisa meritava qualcosa di più a Sanremo 2021?

A molti invece non è ancora giù la settima posizione di Dieci a Sanremo 2021. A quel Festival in realtà Annalisa non arrivava da super favorita secondo i bookmakers. Dopo la prima serata che la vedeva in testa alla graduatoria, i fan (e non solo) hanno iniziato a crederci. Tanto che a poche ore dalla finale gli scommettitori l’avevano piazzata addirittura al secondo posto, dietro a Ermal Meta, nonostante la 17esima posizione affibbiatale dalla sala stampa in semifinale. A dare il colpo di grazie è stato il televoto l’ultima sera. Ottavo gradino della classifica che non solo ha escluso Annalisa dalla Top 3, ma anche dalla Top 5, brivido che l’artista aveva provato nel 2018 (terzo posto con Il mondo prima di te) e nel 2015 (quarta con Una finestra tra le stelle).

