Un personaggio molto amato di Harry Potter cambierà volto nella seconda stagione: la notizia sconvolge i fan della saga A sorpresa, uno dei Weasley cambierà volto nella seconda serie della versione HBO di Harry Potter: come mai?

Marco Lucio Papaleo Content Editor Linkedin

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Proprio in concomitanza con la conclusione delle riprese della prima stagione della nuova trasposizione live action di Harry Potter, prevista su HBO Max in tempo per Natale, arriva la notizia di un clamoroso recasting che coinvolgerà uno dei personaggi inizialmente minori, ma che acquisterà sempre più importanza nel corso del tempo: Ginny Weasley.

Gracie Cochrane sarà Ginny solo nella prima stagione

In una nota congiunta diffusa dall’attrice e dai suoi familiari, viene specificato che per circostanze impreviste Gracie Cochrane ha preso la difficile decisione di allontanarsi dal ruolo di Ginny Weasley dopo la conclusione della prima stagione. Nel testo viene espresso un ringraziamento nei confronti della direttrice del casting Lucy Bevan e dell’intero team produttivo, per averle permesso di vivere un’esperienza definita "indimenticabile" all’interno dell’universo di Harry Potter, aggiungendo che la giovane interprete guarda con entusiasmo alle opportunità professionali future. HBO ha confermato la notizia, rilasciando una dichiarazione di supporto verso la scelta della famiglia Cochrane, esprimendo gratitudine per il lavoro svolto sul set della prima stagione e augurando il meglio per il futuro della giovane attrice.

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Ginny, un personaggio in divenire

La gestione di un recasting che coinvolge attori minorenni rappresenta un passaggio delicato per la produzione, considerando che l’intero cast della serie è stato selezionato dopo aver vagliato decine di migliaia di candidature, esponendo i giovani interpreti a una notevole attenzione mediatica internazionale, soprattutto se si tratta di trasposizioni o reboot di opere che vantano fandom molto numerosi, agguerriti e, spesso, anche polemici. Gli interpreti della saga cinematografica originale, divenuti adulti, hanno più volte parlato del fatto che l’attenzione mediatica può trasformarsi in pressione se non in cyberbullismo, rendendo l’esperienza molto difficile per attori così giovani.

Gracie Cochrane è stata generalmente bene accolta dalla community potteriana, quindi sono probabilmente da scongiurare gli scenari peggiori, ma ad ogni modo queste dinamiche sono sempre difficili. La figura di Ginny Weasley, sorella minore di Ron (interpretato nella serie da Alastair Stout), possiede un rilievo marginale all’interno del primo libro, Harry Potter e la pietra filosofale, dove compare principalmente alla stazione di King’s Cross per salutare i fratelli maggiori in partenza per la scuola di magia e stregoneria di Hogwarts.

Dato che si vedrà solo per pochi istanti, probabilmente senza neanche delle vere e proprie battute, renderà il recasting meno traumatico per il pubblico, ma non per questo sarà facile per Cochrane lasciarsi questa opportunità alle spalle né per la nuova interprete entrare poi nella parte nella seconda stagione, in un cast già affiatato, quando invece avrà un ruolo destinato ad assumere una rilevanza centrale proprio a partire dalla seconda stagione, basata sul romanzo Harry Potter e la camera dei segreti, dove la studentessa ha un ruolo ben più centrale di quanto lascino immaginare le premesse. Inoltre, a centralità della figura di Ginny Weasley è inoltre legata agli sviluppi futuri della trama complessiva, divenendo sempre più importante e centrale nella vita del protagonista della saga.

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