Un oggi alla volta, tutto sul teen drama con la star del web Tommycassi e Katia Follesa Da Katia Follesa a Tommaso Cassissa: il film romantico girato in Trentino nasconde anche una curiosa storia nata lontano dalle riprese.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Un oggi alla volta torna in TV su Rai 2. Il film racconta l’incontro tra Marco, un ragazzo diciannovenne che rifiuta la dipendenza dai social e sogna rapporti più autentici, e Aria, una giovane affetta da una malattia degenerativa che affronta la vita con un approccio molto speciale. I due iniziano a conoscersi attraverso messaggi e, giorno dopo giorno, costruiscono un legame destinato a cambiare le loro vite. Il titolo del film nasce proprio dal motto di Aria, "un oggi alla volta", una frase che porta tatuata sul braccio e che rappresenta il suo modo di vivere, concentrandosi sul presente senza lasciarsi schiacciare dalle incertezze del futuro.

Tra i protagonisti troviamo Tommaso Cassissa, creator e youtuber al suo debutto da protagonista sul grande schermo, affiancato da Ginevra Francesconi. Una curiosità che ha fatto molto parlare riguarda proprio i due attori: dopo essersi conosciuti durante le riprese, hanno iniziato una relazione anche nella vita reale. Nel cast spicca inoltre Katia Follesa, che interpreta la madre di Marco, un personaggio ironicamente dipendente dai social network, in netto contrasto con il figlio. Una dinamica che ribalta i classici stereotipi generazionali e regala alcuni dei momenti più divertenti del film. Girato interamente in Trentino, tra paesaggi naturali e scorci della provincia di Trento, Un oggi alla volta segna anche l’esordio cinematografico del regista Nicola Conversa, già noto al pubblico come membro dei PanPers.

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Il film va in onda proprio stasera, su Rai 2, alle 21.20

Per scoprire altre curiosità sul cast, sulle riprese e sulla storia nata dietro le quinte, guarda anche il video dedicato. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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