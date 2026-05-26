Un nuovo inizio, in prima tv su Canale 5 arriva una nuova saga sentimentale con l'amatissima attrice de Il Segreto: anticipazoni e cast
Dal 26 maggio 2026 arriva su Canale 5 la nuova serie spagnola che punta a diventare uno dei fenomeni televisivi dell’estate.
Dal 26 maggio 2026 arriva in prima serata su Canale 5 ‘Un nuovo inizio‘, la nuova serie spagnola che punta a diventare uno dei fenomeni televisivi dell’estate. Atmosfere anni Sessanta, passioni proibite, segreti familiari e una protagonista forte e combattiva: gli ingredienti ci sono tutti per appassionare gli spettatori italiani.
La fiction, titolo originale ‘Entre Tierras‘, segna il grande ritorno sul piccolo schermo di Megan Montaner, amatissima dal pubblico italiano per il ruolo di Pepa ne ‘Il Segreto’. E proprio la sua presenza è uno dei motivi principali dell’attesa intorno alla serie.
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Ambientata nella Spagna rurale degli anni Sessanta, Un nuovo inizio racconta la storia di María Rodríguez, una giovane donna costretta a sacrificare i propri sogni per salvare la sua famiglia dalla povertà. Dopo la morte del padre, María decide infatti di accettare un matrimonio combinato con un ricco proprietario terriero della Mancia, pur essendo innamorata di José, emigrato in Germania in cerca di fortuna.
Da quel momento prende il via una storia fatta di diffidenza, attrazione e sentimenti destinati a cambiare il destino di entrambi. Ma se volete scoprire tutto sulla nuova soap di Canale 5, non perdetevi il Video!
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