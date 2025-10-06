Un medico in famiglia 11 si farà, pronto il copione: il nuovo ruolo di Lino Banfi (ma Scarpati tentenna) Stando a recenti indiscrezioni, la sceneggiatura per l'ultima stagione sarebbe già stata scritta. Ma resta da convincere il memorabile interprete di Lele Martini.

A dieci anni dall’ultima puntata, il desiderio di un ultimo capitolo di Un medico in famiglia non è mai stato tanto vivo. La famiglia Martini, simbolo di un’Italia che cambia (restando fedele ai suoi valori), potrebbe tornare su Rai 1 per un gran finale destinato a riaccendere entusiasmo e commozione tra i fan. Il copione dell’ultimo atto sarebbe già pronto, stando alle ultime indiscrezioni. Eppure, come spesso accade in questi casi, l’attesa e la voglia collettiva rischiano di scontrarsi con ostacoli imprevisti. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Un medico in famiglia, l’ipotesi del ritorno in tv per il gran finale

Il tema del ritorno di Un medico in famiglia è tornato al centro del dibatto, di recente, viste le pressioni di attori storici e fan per un epilogo vero, degno di una serie che per vent’anni ha raccontato più di ogni altra le trasformazioni della società italiana. Lino Banfi, su tutti, sogna da tempo un ritorno nei panni di nonno Libero, supportato dalla produttrice Verdiana Bixio e da Publispei, che non hanno mai nascosto la volontà chiudere il cerchio con una stagione d’addio coi fiocchi.

E anche altri volti storici della serie hanno manifestato entusiasmo per questo progetto, da Margot Sikabonyi a Eleonora Cadeddu, passando per Milena Vukotic e Lunetta Savino. E persino Giulio Scarpati, l’amato Lele Martini, pur con prudenza, ha lasciato uno spiraglio aperto. Sarebbe disposto a tornare, a condizione che la storia abbia una vera ragione d’essere.

Le voci sul nuovo copione di Un medico in famiglia

La novità più concreta è arrivata però da Paolo Sassanelli, il mitico Oscar Nobili. In un’intervista su TikTok, l’attore ha svelato che il copione dell’ultima stagione esiste già, e sarebbe un grande saluto corale alla serie in perfetto stile "Un medico in famiglia". Il soggetto — ancora non ufficialmente approvato— ruoterebbe attorno a un espediente narrativo commovente e ironico: Nonno Libero che finge di essere malato per riunire tutta la famiglia, favorendo incontri, confessioni e un abbraccio collettivo finale. Perfetta sintesi di quello spirito famigliare e inclusivo che ha reso la serie indimenticabile.

Publispei e Rai Fiction, tuttavia, non hanno ancora preso posizioni ufficiali. Anche se fonti vicine alla produzione assicurano che l’interesse sia reale, e che tutto dipenderà dall’ultimo tassello: la partecipazione di Giulio Scarpati. Se la trattativa andrà a buon fine, le riprese potrebbero partire già nel 2026, e il pubblico potrebbe finalmente salutare come si deve una fiction che ha segnato generazioni di italiani. Per ora resta l’attesa, alimentata ogni giorno da commenti e ricordi online, di chi ancora oggi si emoziona ripensando a nonno Libero e alla sua casa piena di sorrisi, litigi e grandi sogni.

