Un medico in famiglia 11 si farà, pronto il copione: il nuovo ruolo di Lino Banfi (ma Scarpati tentenna)
Stando a recenti indiscrezioni, la sceneggiatura per l'ultima stagione sarebbe già stata scritta. Ma resta da convincere il memorabile interprete di Lele Martini.
A dieci anni dall’ultima puntata, il desiderio di un ultimo capitolo di Un medico in famiglia non è mai stato tanto vivo. La famiglia Martini, simbolo di un’Italia che cambia (restando fedele ai suoi valori), potrebbe tornare su Rai 1 per un gran finale destinato a riaccendere entusiasmo e commozione tra i fan. Il copione dell’ultimo atto sarebbe già pronto, stando alle ultime indiscrezioni. Eppure, come spesso accade in questi casi, l’attesa e la voglia collettiva rischiano di scontrarsi con ostacoli imprevisti. Ecco qui sotto tutti i dettagli.
Un medico in famiglia, l’ipotesi del ritorno in tv per il gran finale
Il tema del ritorno di Un medico in famiglia è tornato al centro del dibatto, di recente, viste le pressioni di attori storici e fan per un epilogo vero, degno di una serie che per vent’anni ha raccontato più di ogni altra le trasformazioni della società italiana. Lino Banfi, su tutti, sogna da tempo un ritorno nei panni di nonno Libero, supportato dalla produttrice Verdiana Bixio e da Publispei, che non hanno mai nascosto la volontà chiudere il cerchio con una stagione d’addio coi fiocchi.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
E anche altri volti storici della serie hanno manifestato entusiasmo per questo progetto, da Margot Sikabonyi a Eleonora Cadeddu, passando per Milena Vukotic e Lunetta Savino. E persino Giulio Scarpati, l’amato Lele Martini, pur con prudenza, ha lasciato uno spiraglio aperto. Sarebbe disposto a tornare, a condizione che la storia abbia una vera ragione d’essere.
Le voci sul nuovo copione di Un medico in famiglia
La novità più concreta è arrivata però da Paolo Sassanelli, il mitico Oscar Nobili. In un’intervista su TikTok, l’attore ha svelato che il copione dell’ultima stagione esiste già, e sarebbe un grande saluto corale alla serie in perfetto stile "Un medico in famiglia". Il soggetto — ancora non ufficialmente approvato— ruoterebbe attorno a un espediente narrativo commovente e ironico: Nonno Libero che finge di essere malato per riunire tutta la famiglia, favorendo incontri, confessioni e un abbraccio collettivo finale. Perfetta sintesi di quello spirito famigliare e inclusivo che ha reso la serie indimenticabile.
Publispei e Rai Fiction, tuttavia, non hanno ancora preso posizioni ufficiali. Anche se fonti vicine alla produzione assicurano che l’interesse sia reale, e che tutto dipenderà dall’ultimo tassello: la partecipazione di Giulio Scarpati. Se la trattativa andrà a buon fine, le riprese potrebbero partire già nel 2026, e il pubblico potrebbe finalmente salutare come si deve una fiction che ha segnato generazioni di italiani. Per ora resta l’attesa, alimentata ogni giorno da commenti e ricordi online, di chi ancora oggi si emoziona ripensando a nonno Libero e alla sua casa piena di sorrisi, litigi e grandi sogni.
Potrebbe interessarti anche
Margot Sikabonyi mamma a 42 anni, l’annuncio in TV e la scelta (combattuta) sul nome del terzo figlio
Margot Sikabonyi è diventata mamma per la terza volta: è nato Michele, il piccolo ch...
Un medico in famiglia, la rivelazione di Lunetta Savino sul sequel: "Lino Banfi lo vuole, ma..."
La nota attrice che per anni ha interpretato ‘Cettina’ nell’amatissima fiction Rai h...
Giulio Scarpati sul ritorno di Un medico in famiglia e poi il retroscena: "Su Lino Banfi mi sono sbagliato"
L'attore di Lele Martini, celebre protagonista della fiction Rai, rivela di aver avu...
Margot Sikabonyi, altro che Un Medico in famiglia: in questo film su RaiPlay vi farà piangere
L'attrice famosa per il ruolo di Maria Martini nella fiction Rai è su RaiPlay con Bo...
Lunetta Savino travolge Netflix con gli amori impossibili di un film da non perdere
Su Netflix sbarca un film con Lunetta Savino: l'attrice conquista il piccolo schermo...
Don Matteo 15, il mega-spoiler sulla coppia Diego-Giulia accende i fan: cosa succederà
Secondo le ultime indiscrezioni, sul set di Spoleto si sarebbe verificato un evento ...
Don Matteo 15, una nuova super new entry nella fiction: sarà il padre del capitano
Don Matteo si appresta ad accogliere un pezzo da 90 tra le sue new entry, Max Tortor...
Giuseppe Zeno e Pierfrancesco Favino: due attori e una rivalità che ha fatto la storia su RaiPlay
Un racconto potente, fatto di coraggio e resistenza, con due protagonisti d’eccezion...