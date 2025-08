Un medico in famiglia, la rivelazione di Lunetta Savino sul sequel: "Lino Banfi lo vuole, ma..." La nota attrice che per anni ha interpretato ‘Cettina’ nell’amatissima fiction Rai ha confessato ciò che pensa di un eventuale nuova stagione: le sue parole.

Un medico in famiglia, la serie Rai in onda dal 1998 al 2016, è stata senza alcun dubbio tra le fiction più amate e seguite di sempre. La storia della grande famiglia Martini ha conquistato tutti fin dalla prima puntata, merito senza dubbio di una sceneggiatura ben scritta ma anche del grande cast di attori, tra i quali ricordiamo Lino Banfi, Giulio Scarpati, Claudia Pandolfi, Milena Vukotic, Lunetta Savino e moltissimi altri interpreti famosi. Proprio Lunetta Savino, l’indimenticabile Cettina, ha rivelato di recente ciò che pensa in merito a un eventuale ritorno di Un medico in famiglia e se, dopo tanti anni, le piacerebbe ritornare nella serie: ecco le sue parole.

Lunetta Savino su Un medico in famiglia: "Sono legata al ricordo e al piacere di averlo fatto"

Dopo ben cinque stagioni nei panni dell’iconica Cettina, e qualche apparizione occasionale anche in seguito come guest star, Lunetta Savino ha deciso di lasciare Un medico in famiglia per dedicarsi ad altri progetti cinematografici e televisivi. Il suo personaggio, però, è rimasto inevitabilmente nel cuore di tutti e, proprio di recente, nel corso di un’intervista con Tv Sorrisi e Canzoni, Lunetta ha rivelato se potrebbe mai tornare nella serie con una nuova stagione.

"Nessuno me l’ha proposto. Lino ogni tanto tira fuori l’idea di un sequel. Io sono legata al ricordo e al piacere di averlo fatto. Godo nel rivedere le vecchie puntate anche oggi. Mi colpisce che quei personaggi, ancora molto vivi nel cuore degli italiani, facciano parte di una famiglia vera", ha quindi rivelato l’attrice che, all’ipotesi di poter tornare nei panni di Cettina, ha risposto: "No, sono legata al piacere di averlo fatto. Non credo ci sia molto da raccontare. Erano belle quelle prime stagioni".

Lunetta Savino, la grande carriera dopo Un medico in famiglia

E se Un medico in famiglia rimarrà sempre e comunque nel cuore di Lunetta Savino, dopo aver lasciato la serie l’attrice ha preso parte a moltissimi altri progetti di successo, sia al cinema che in televisione. Tra i film ricordiamo, ad esempio, Scusate se esisto, Amici come prima, Croce e delizia, Io e mio fratello, Felicia Impastato e Diamanti. Tra le serie tv che l’hanno vista tra i protagonisti ricordiamo invece Pietro Mennea – La freccia del sud, Fuoriclasse, È arrivata la felicità, Le indagini di Lolita Lobosco, Studio Battaglia e Libera. Insomma, una carriera straordinaria costellata da grandi successi che indubbiamente aumenteranno ancora nei prossimi anni.

