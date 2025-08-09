Un figlio a ogni costo: drammi e segreti inconfessabili nel thriller su Rai 2. Anticipazioni, cast e quando vederlo In prima serata, sul secondo canale, andrà in onda questa sera un film imperdibile dal grande carico emotivo. Tra colpi di scena e un crescendo di tensioni. Ecco i dettagli.

Rai 2 continua la sua proposta di thriller ad alta tensione con "Un figlio a ogni costo", in onda questa, sabato 9 agosto, a partire dalle 21.20. Il film, prodotto da Lifetime, affronta senza sconti i temi delicati della maternità, della fiducia e dell’ossessione, intrecciando drammi familiari e suspense psicologica in una storia che tiene lo spettatore col fiato sospeso fino all’ultimo istante. Vediamo qui sotto tutti i dettagli, trama, cast, anticipazioni e uno spoiler (siete avvisati!) del finale.

Un figlio a ogni costo: trama, cast e anticipazioni

La protagonista del film Rai 2 di stasera, Un figlio a ogni costo", è Hailey Kendricks, una donna in attesa della sua prima figlia insieme al marito Joe. Determinata a vivere un parto naturale in casa, Hailey assume Bea Wexford, una giovane appassionata ma alle prime armi, per essere accompagnata nel percorso di gravidanza. Sin dall’inizio, Nicole, la sorella di Hailey, mostra però alcune perplessità su Bea, anche se la giovane riesce comunque a farsi accettare e a instaurare un legame di fiducia con la famiglia. Nel frattempo, Hailey stringe amicizia anche con Jade Goddard, incontrata durante un corso preparto.

Tuttavia, strani episodi iniziano a insidiare la serenità della futura mamma: telecamere nascoste trovate in casa, un incendio che distrugge il negozio dell’amica Lisa, oggetti preziosi che scompaiono misteriosamente. I sospetti, a questo punto, confluiscono proprio su Bea, che viene licenziata e umiliata, anche se qualcosa sembra non tornare del tutto.

Il cast vede protagonista Brooke Burfitt nei panni di Hailey, affiancata da Jason Burkey (Joe), Lauren Buglioli (Jade), Gina Hiraizumi (Lisa), Poppy George (Bea), Rowan Vickers (Caleb) e Kathi DeCouto (infermiera). La regia è di Ryan Dewar, e la sceneggiatura di Clark Phillips-Janssen.

La narrazione del film gioca sapientemente sulle apparenze, tra sogni cupi, colpi di scena e cambiamenti di prospettiva che coinvolgono lo spettatore fino all’ultima scena. Nessuno è davvero chi sembra, e anche le "forzature" tipiche del genere contribuiscono a mantenere costante la tensione, mentre il tema della maternità tocca corde emotive davvero profonde.

Come finisce Un figlio a ogni costo

Il finale di "Un figlio a ogni costo" si tinge di adrenalina pura. Dopo una serie di drammatiche rivelazioni, Hailey scopre che la vera minaccia per la sua famiglia non è Bea, bensì Jade, l’amica conosciuta durante la gravidanza. Jade si rivela infatti disturbata e pericolosa, e mette in atto un piano per rubare la bambina appena nata. Dopo momenti tesissimi e un confronto violento, Hailey riesce a salvare sua figlia e a denunciare Jade, che viene arrestata. L’ultima sequenza vede Hailey e Joe finalmente insieme, sereni con la loro neonata. In un epilogo inquietante, però, Jade – ora detenuta – invia comunque un biglietto di compleanno alla bambina, lasciando aperto uno spiraglio di profonda inquietudine.

Quando e dove vedere il film

"Un figlio a ogni costo" va in onda stasera, sabato 9 agosto 2025, in prima serata su Rai 2 alle 21.20. Il film è disponibile anche in streaming live, oppure on demand, sulla piattaforma di RaiPlay, per chi preferisse guardarlo da smartphone, tablet o computer.

