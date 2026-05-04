Un boss in salotto, tutto sulla commedia con il duo Paola Cortellesi e Luca Argentero
Una commedia brillante con un trio di attori sfavillanti, che mette a confronto Nord e Sud tra equivoci, ambizioni e legami familiari.
In Un boss in salotto, Cristina vive a Bolzano con il marito Michele e i figli, convinta di essersi lasciata alle spalle le proprie origini. La sua vita perfetta viene però stravolta quando il fratello Ciro, accusato di essere un boss della camorra, viene mandato agli arresti domiciliari proprio a casa sua, riportando a galla un passato che aveva cercato di nascondere. La convivenza forzata crea situazioni sempre più imprevedibili: tra tensioni familiari, problemi economici e tentativi di scalata sociale, la presenza ingombrante di Ciro finisce per cambiare completamente gli equilibri della famiglia. Nel cast spiccano Paola Cortellesi, protagonista nei panni di Cristina, e Luca Argentero nel ruolo del marito Michele, affiancati da Rocco Papaleo: un trio che regge una commedia costruita sul contrasto tra apparenza e realtà, tra vita perfetta e verità scomode. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp
Un Boss in salotto va in onda oggi stesso, solo su Cine 34, alle 21.00. Segui il video per scoprire di più sul film.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Potrebbe interessarti anche
Luca Argentero non è solo Doc - Nelle tue mani: le 5 commedie romantiche che fanno bene all'anima (e perché)
Se ami Luca Argentero ci sono alcuni film che proprio non può perdere, come queste 5...
Luca Argentero, 48 anni e festa in famiglia: "L'universo diventerà diverso", la dolce dedica di Cristina Marino
Luca Argentero spegne 48 candeline e festeggia il compleanno con la sua famiglia, la...
I film in onda in TV stasera, lunedì 4 maggio 2026: la persecuzione amorosa di Pilar Fogliati, cosa le è successo
Questa sera, lunedì 4 maggio 2026, l'attrice piemontese è un'amante "problematica" i...
Maria Chiara Giannetta contro tutti: dimenticate Blanca, qui si fa sul serio. La nuova serie su Sky e NOW
Tratta dal romanzo di Giampaolo Simi, Rosa Elettrica vede Maria Chiara Giannetta nei...
La Rai in estate: Luca Argentero riaccende Doc. Lino Guanciale e Luisa Ranieri, ritorni attesissimi
Il palinsesto estivo della tv pubblica proporrà un mix di grandi eventi, come il con...
Ralph Fiennes tra arte e follia: è caos ‘geniale’ nella commedia che trasforma un acquisto d’arte in guerra tra amici
Ralph Fiennes guida un cast stellare nell’adattamento di Yasmina Reza: una commedia ...
Sky e Now, le migliori uscite di maggio 2026: dal gran finale di Downton Abbey al film con Greta Scarano
Un mese ricco di storie forti, tra delitti iconici, drammi storici e cinema per tutt...
I migliori giorni, disavventure e tradimenti nella commedia con Luca Argentero e Claudia Gerini
Una commedia a episodi che racconta vizi, ipocrisie e contraddizioni dell’Italia con...