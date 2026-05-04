Un boss in salotto, tutto sulla commedia con il duo Paola Cortellesi e Luca Argentero Una commedia brillante con un trio di attori sfavillanti, che mette a confronto Nord e Sud tra equivoci, ambizioni e legami familiari.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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In Un boss in salotto, Cristina vive a Bolzano con il marito Michele e i figli, convinta di essersi lasciata alle spalle le proprie origini. La sua vita perfetta viene però stravolta quando il fratello Ciro, accusato di essere un boss della camorra, viene mandato agli arresti domiciliari proprio a casa sua, riportando a galla un passato che aveva cercato di nascondere. La convivenza forzata crea situazioni sempre più imprevedibili: tra tensioni familiari, problemi economici e tentativi di scalata sociale, la presenza ingombrante di Ciro finisce per cambiare completamente gli equilibri della famiglia. Nel cast spiccano Paola Cortellesi, protagonista nei panni di Cristina, e Luca Argentero nel ruolo del marito Michele, affiancati da Rocco Papaleo: un trio che regge una commedia costruita sul contrasto tra apparenza e realtà, tra vita perfetta e verità scomode.

Un Boss in salotto va in onda oggi stesso, solo su Cine 34, alle 21.00. Segui il video per scoprire di più sul film. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

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