Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Un boss in salotto, tutto sulla commedia con il duo Paola Cortellesi e Luca Argentero

Una commedia brillante con un trio di attori sfavillanti, che mette a confronto Nord e Sud tra equivoci, ambizioni e legami familiari.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

In Un boss in salotto, Cristina vive a Bolzano con il marito Michele e i figli, convinta di essersi lasciata alle spalle le proprie origini. La sua vita perfetta viene però stravolta quando il fratello Ciro, accusato di essere un boss della camorra, viene mandato agli arresti domiciliari proprio a casa sua, riportando a galla un passato che aveva cercato di nascondere. La convivenza forzata crea situazioni sempre più imprevedibili: tra tensioni familiari, problemi economici e tentativi di scalata sociale, la presenza ingombrante di Ciro finisce per cambiare completamente gli equilibri della famiglia. Nel cast spiccano Paola Cortellesi, protagonista nei panni di Cristina, e Luca Argentero nel ruolo del marito Michele, affiancati da Rocco Papaleo: un trio che regge una commedia costruita sul contrasto tra apparenza e realtà, tra vita perfetta e verità scomode.
Un Boss in salotto va in onda oggi stesso, solo su Cine 34, alle 21.00. Segui il video per scoprire di più sul film.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche

Luca Argentero

Luca Argentero non è solo Doc - Nelle tue mani: le 5 commedie romantiche che fanno bene all'anima (e perché)

Se ami Luca Argentero ci sono alcuni film che proprio non può perdere, come queste 5...
Luca Argentero e Cristina Marino, serie tv avvocato ligas

Luca Argentero, 48 anni e festa in famiglia: "L'universo diventerà diverso", la dolce dedica di Cristina Marino

Luca Argentero spegne 48 candeline e festeggia il compleanno con la sua famiglia, la...
I film in onda in TV stasera, lunedì 4 maggio 2026: la persecuzione amorosa di Pilar Fogliati, cosa le è successo

I film in onda in TV stasera, lunedì 4 maggio 2026: la persecuzione amorosa di Pilar Fogliati, cosa le è successo

Questa sera, lunedì 4 maggio 2026, l'attrice piemontese è un'amante "problematica" i...
Maria Chiara Giannetta contro tutti: dimenticate Blanca, qui si fa sul serio. La nuova serie su Sky e NOW

Maria Chiara Giannetta contro tutti: dimenticate Blanca, qui si fa sul serio. La nuova serie su Sky e NOW

Tratta dal romanzo di Giampaolo Simi, Rosa Elettrica vede Maria Chiara Giannetta nei...
Luca Argentero

La Rai in estate: Luca Argentero riaccende Doc. Lino Guanciale e Luisa Ranieri, ritorni attesissimi

Il palinsesto estivo della tv pubblica proporrà un mix di grandi eventi, come il con...
Ralph Fiennes protagonista del nuovo film Art

Ralph Fiennes tra arte e follia: è caos ‘geniale’ nella commedia che trasforma un acquisto d’arte in guerra tra amici

Ralph Fiennes guida un cast stellare nell’adattamento di Yasmina Reza: una commedia ...
Downton Abbey - Il gran finale

Sky e Now, le migliori uscite di maggio 2026: dal gran finale di Downton Abbey al film con Greta Scarano

Un mese ricco di storie forti, tra delitti iconici, drammi storici e cinema per tutt...
Motorvalley - Luca Argentero

I migliori giorni, disavventure e tradimenti nella commedia con Luca Argentero e Claudia Gerini

Una commedia a episodi che racconta vizi, ipocrisie e contraddizioni dell’Italia con...
Sarah Felberbaum e quel debole (imprevisto) per Luca Argentero

Sarah Felberbaum e quel debole (imprevisto) per Luca Argentero

Stasera, martedì 21 aprile 2026, in Poli Opposti l'attrice prende una sbandata per u...

Personaggi

Max Giusti

Max Giusti
Yoko Yamada

Yoko Yamada
Valeria Marini

Valeria Marini
Neva Leoni

Neva Leoni

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963