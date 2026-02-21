Quando esce al cinema il nuovo film con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele La coppia di comici torna ancora una volta a far ridere il pubblico delle sale cinematografiche con un film assolutamente da non perdere: trama e cast.

Quando due nomi amatissimi del cinema comico italiano si incontrano sul grande schermo, il risultato non può che essere un tripudio di comicità, umorismo e risate. Fabio De Luigi, attore, comico e regista è tornato dietro e davanti alla macchina da presa con un progetto che lo vede accanto a Virginia Raffaele, celebre per la sua versatilità tra teatro, cinema e televisione. Parliamo del film Un Bel Giorno, in uscita nelle sale cinematografiche il prossimo 5 marzo: scopriamo trama e cast di questa imperdibile pellicola.

Un Bel Giorno, il nuovo film con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele

Un Bel Giorno è una commedia diretta e interpretata da Fabio De Luigi che arriverà nelle sale italiane giovedì 5 marzo 2026, distribuita da 01 Distribution. La trama racconta la storia di Tommaso, interpretato da De Luigi, un padre vedovo che ha dedicato anni della sua vita alla crescita delle sue quattro figlie, mettendo completamente da parte i propri desideri personali. Le figlie, ormai adulte, lo spronano a rimettersi in gioco in amore, e così Tommaso incontra Lara, una donna affascinante, brillante e piena di vita, interpretata da Virginia Raffaele. Tra i due nasce subito una complicità particolare, ma entrambi nascondono delle verità importanti sulle proprie vite familiari. Anche Lara è una madre single con tre figli adolescenti e affronta le proprie insicurezze. Riusciranno queste due famiglie ad avvicinarsi, a superare le incomprensioni e ad imparare a fidarsi?

Oltre ai due protagonisti, il cast vede la partecipazione di Maria Gifuni, Alma Giardina, Anita Marzi, Arianna Gregori, Leon Castagno, Andrea Silvestrini e Antonio Gerardi, in un ensemble che fonde comicità e sentimento. Le riprese del film si sono svolte a Roma, dove la produzione ha lavorato per circa sette settimane tra primavera ed estate 2025, portando sul set ambientazioni urbane e familiari che completano l’atmosfera della commedia.

Virginia Raffaele e Fabio de Luigi insieme al cinema

La collaborazione tra Fabio De Luigi e Virginia Raffaele non è nuova per il pubblico italiano: la loro sintonia si era già vista nel film Tre di troppo del 2023, una commedia esilarante che li vede nei panni di una coppia di single che si ritrovano improvvisamente ad essere genitori, mettendo alla prova le proprie certezze in modo divertente e sorprendente. Dopo il successo di quel primo esperimento, anche questo nuovo film non potrà che sorprendere il pubblico in sala. L’appuntamento è dunque al cinema il 5 marzo 2026 con il film Un Bel Giorno.

