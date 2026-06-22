Un bel giorno, Fabio De Luigi vedovo inconsolabile arriva in streaming: quando esce e dove vederlo
L'ultima fatica da regista e attore del comico romagnolo, ancora in coppia con Virginia Raffaele, approda su Sky e Now TV
Dopo un buon passaggio al cinema lo scorso marzo, che gli ha fruttato 4,4 milioni di euro di incasso, Un bel giorno con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele approda in streaming: ecco dove vederlo. Quarto lavoro da regista per De Luigi, dopo Tiramisù, Tre di troppo e 50 km all’ora, racconta di Tommaso, De Luigi, vedovo inconsolabile, che viene spinto dalle sue figlie a trovarsi una nuova compagna, interpretata da Raffaele.
Di cosa parla la trama di Un bel giorno con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele
Tommaso (De Luigi) è un vedovo di Roma, padre di quattro figlie a cui ha dedicato tutta la sua vita dopo la scomparsa della moglie. Le ragazze, consapevoli dei sacrifici del padre, lo incoraggiano a ricostruirsi una vita e a riprovare interesse per il lato sentimentale. L’uomo viene quindi incastrato e spinto a partecipare a una festa in cui conosce Lara (Raffaele), donna intelligente ed entusiasta della vita. Per paura di sopraffarla con la sua vita totalmente incasinata e della sua particolarissima situazione familiare, Tommaso non racconta delle sue figlie a Lara. La donna, tuttavia, madre sola di tre figli adolescenti, non entra a sua volta in merito alla propria sfera privata. I segreti di entrambi sulle rispettive famiglie faranno inevitabilmente nascere una serie di equivoci e incomprensioni.
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Dove vedere in streaming Un bel giorno
La sceneggiatura è curata da Furio Andreotti, Giulia Calenda e dallo stesso Fabio De Luigi. Nel cast, oltre ai due protagonisti, anche Maria Gifuni, Alma Giardina, Anita Marzi, Beatrice Schiros e Antonio Gerardi, insieme a giovani interpreti alla prima esperienza cinematografica (come specificatamente voluto da De Luigi) per i rispettivi figli di Tommaso e Lara.
Accolto in maniera tutto sommato dalla critica (potete leggere la nostra recensione a questo link), Un bel giorno gode di una scrittura interessante, ma pecca nella gestione dei tempi, affrettandosi su certi argomenti e fossilizzandosi eccessivamente su altri. La coppia De Luigi – Raffaele, dopo Tre di troppo, si conferma una garanzia, con i due bravi a tratteggiare le incertezze e insicurezze di due adulti che si conoscono e cercando di rompere il ghiaccio per dar vita a una relazione sensata e spontanea. Un bel giorno è un classico feel good movie, una pellicola da guardare senza troppe pretese sul divano e che lascia, alla conclusione, una piacevole sensazione di tepore. Se siete incuriositi di scoprire in quali stravaganti situazioni capiteranno Tommaso e Lara, trovate Un bel giorno in streaming su Now TV dal 20 giugno 2026.
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