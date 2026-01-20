Un Bel Giorno, Fabio De Luigi e Virginia Raffaele nascondono qualcosa: il trailer del nuovo film Fabio De Luigi dirige e interpreta la sua nuova commedia, Un Bel Giorno: ecco il trailer rilasciato da 01 Distribution

Finalmente disponibile il trailer di Un Bel Giorno, il nuovo film diretto da Fabio De Luigi con protagonisti De Luigi stesso e Virginia Raffaele, in arrivo nei cinema italiani dal 3 marzo prossimo, distribuito da 01 Distribution. Un Bel Giorno è una produzione Lotus Production, una società Leone Film Group con Rai Cinema. Nel cast anche Maria Gifuni, Alma Teresa Giardina, Anita Marzi, Arianna Gregori, Leon Castagno, Andrea Silvestrini, Nicola Mayer, Beatrice Schiros, con la partecipazione straordinaria di Antonio Gerardi.

Un Bel Giorno, una irresistibile commedia degli equivoci: il traile ufficiale del film

La storia vede al centro Tommaso (De Luigi) che rimasto vedovo ha cresciuto da solo quattro figlie, trasformando la sua vita in una caotica ma solida routine familiare e diventando un padre "a tempo pieno"… e un uomo "a tempo zero". Quando le ragazze decidono che è arrivato il momento per il padre di rimettersi in gioco, Tommaso incontra Lara, una donna brillante e affascinante. Un incontro inatteso che potrebbe cambiare tutto… se non fosse che entrambi nascondono qualcosa di decisamente ingombrante.

La pellicola è stata realizzata e distribuita con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo. Il soggetto e la sceneggiatura sono firmati da Furio Andreotti, Giulia Calenda e Fabio De Luigi. La fotografia è a cura di Simone Mogliè, il montaggio di Consuelo Catucci, la scenografia di Valeria Zamagni, i costumi di Isabella Rizza e la colonna sonora di Michele Braga.

Ecco il trailer ufficiale di Un bel giorno:

Un Bel Giorno segna il ritorno della coppia De Luigi – Raffaele

Un Bel Giorno segna il ritorno al cinema di due degli interpreti più apprezzati della commedia italiana moderna, con due ruoli che sono letteralmente cuciti addosso ai due attori: Fabio De Luigi è oramai un esperto di commedie "familiari" sia dirette personalmente che da altri (ricordiamo ad esempio "10 giorni senza mamma" di Alessandro Genovesi, del 2019) e trova in Virginia Raffaele la controparte perfetta, come già sperimentato, ad esempio, in Tre di troppo, film del 2023 in cui sono una coppia sposata e felicemente senza figli che si ritrova, di punto in bianco, a doverne gestire tre.

Oltretutto questo è un momento di grande notorietà per Raffaele, dato che si è molto parlato della sua presunta relazione con Lorenzo Medici (ovvero Checco Zalone) che avrebbe portato alla rottura del suo rapporto con la compagna storica Mariangela Eboli. Dopo un tira e molla portato avanti per molto tempo, in cui Virginia Raffaele ha bollato il comico solo come un grande amico, è intervenuto lo stesso Zalone a chiarire la faccenda: "È vero, [con Mariangela, ndr] non stiamo più insieme ma in realtà non ci eravamo mai sposati. E siamo in ottimi rapporti.", mentre riguardo a Virginia Raffaele: "L’ho rivista l’altro giorno, per la prima volta dai tempi del video sul Covid e l’immunità di gregge, e ci abbiamo riso su. In realtà, Virginia sa che non glielo darò mai". Una chiosa scherzosa in pieno stile Zalone.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

