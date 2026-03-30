Fabio De Luigi ‘scommette’ sul futuro dei giovani: perché ha scelto loro per incarnare la famiglia Una decisione controcorrente del regista e attore punta su giovani volti in Un Bel Giorno per raccontare dinamiche familiari più vere, tra fragilità e realismo.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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C’è qualcosa di diverso ma decisivo, nel nuovo progetto firmato da Fabio De Luigi. Dietro l’apparente leggerezza di una commedia familiare si nasconde una scelta che si allontana dalle solite. Il regista-attore ha deciso di puntare su volti giovani e poco conosciuti per il film attualmente nei cinema, Un Bel Giorno. E qual è stato il risultato (sorprendente)? Un equilibrio inaspettato tra spontaneità e racconto, in grado di mostrare dinamiche familiari più vere e meno costruite. Ma vediamo tutto nello specifico.

Un Bel Giorno, Fabio De Luigi e la ricerca di freschezza e spontaneità

E’ attualmente nelle sale cinematografiche il nuovo film diretto e interpretato da Fabio De Luigi, intitolato Un Bel Giorno. Accanto a lui troviamo anche Virginia Raffaele e, proprio a proposito del cast, c’è una curiosità davvero interessante che merita attenzione ovvero, la presenza di volti giovanissimi e sconosciuti. Ma andiamo con ordine. Innanzitutto, c’è da dire che il film si presenta come una commedia familiare leggera che unisce toni ironici e riflessivi, e affronta temi come l’amore in età matura, la responsabilità verso i figli e le complesse dinamiche delle famiglie contemporanee, tra bullismo, crescita personale e vita di coppia con figli già grandi. Al centro non c’è solo la relazione tra i due protagonisti, ma l’incontro tra famiglie diverse, che crea un insieme variegato di esperienze in cui è facile riconoscersi. Una scelta importante del film e che non passa inosservata, è il coinvolgimento di molti giovani attori alla prima esperienza, voluta per dare maggiore autenticità e spontaneità alle relazioni.

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Questo, indubbiamente, garantisce interpretazioni più naturali e credibili, soprattutto nelle dinamiche tra genitori e figli. Nonostante alcune critiche, questa freschezza contribuisce a rendere realistico il caos familiare, le relazioni tra fratelli e le tensioni generazionali, offrendo un’immagine della famiglia più autentica e meno costruita. Oltre a Fabio De Luigi e Virginia Raffaele, il cast comprende anche:

Maria Gifuni

Alma Giardina

Anita Marzi

Arianna Gregori

Leon Castagno

Andrea Silvestrini

Nicola Mayer

Beatrice Schiros

Antonio Gerardi

Di cosa parla Un Bel Giorno, la trama del film con Fabio De Luigi

La storia di Un Bel Giorno segue Tommaso (Fabio De Luigi), padre vedovo di quattro figlie, decide finalmente di riaprire il cuore all’amore grazie all’incoraggiamento delle figlie stesse. Incontra Lara (Virginia Raffaele), donna brillante e affascinante, con cui nasce un’intesa speciale, nonostante entrambi nascondano i propri figli per timore del rifiuto: Tommaso le sue quattro figlie, Lara i suoi tre adolescenti.

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