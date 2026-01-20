Un avvertimento prima di iniziare, il video-podcast tra violenze e ingiustizie: non potrai trattenere l’emozione
Pablo Trincia torna con un progetto essenziale e radicale che racconta la cronaca italiana nelle sue ferite più profonde: scopriamo di più.
Quando la cronaca incontra l’umanità e smette di essere solo un mero esercizio di ricostruzione dei fatti, qualcosa cambia: la storia diventa esperienza e l’ascolto diventa partecipazione. Questo è esattamente ciò che potremo vedere e ascoltare in Un avvertimento prima di iniziare, il nuovo video-podcast di Pablo Trincia, un progetto che promette di colpire dritto allo stomaco senza cercare lo shock, ma solo la pura e umana comprensione. Un podcast capace di mettere a nudo le ferite profonde della cronaca italiana e le ingiustizie dimenticate, invitando lo spettatore/ascoltare a fare una cosa che oggi sembra rivoluzionaria: ascoltare davvero. Scopriamo la data ufficiale dell’uscita in streaming.
Un avvertimento prima di iniziare, l’imperdibile video-podcast di Pablo Trincia
Il video-podcast Un avvertimento prima di iniziare segna il ritorno di Pablo Trincia al racconto della cronaca italiana attraverso una formula diversa rispetto al passato. Dopo lavori di successo come Dove nessuno guarda, E poi il silenzio e Il cono d’ombra, questa volta l’autore sceglie un approccio minimale, essenziale, quasi radicale: la narrazione si fonda esclusivamente sulla potenza della testimonianza diretta.
Il video-podcast rinuncia a sovrastrutture, commenti e filtri sensazionalistici per costruire un dialogo intimo, umano, spesso doloroso, con chi ha vissuto in prima persona tragedie personali, ingiustizie, violenze e stigmi sociali. L’obiettivo non è il "colpo di scena", ma la restituzione di una complessità emotiva che nel grande flusso mediatico troppo spesso scompare. Trincia rallenta, ascolta, approfondisce: lascia spazio alle pause, ai silenzi, agli sguardi. Ed è lì che affiorano le storie "dietro le storie".
Pablo Trincia, al centro del suo podcast le testimonianze reali: quando esce
Le prime puntate del video-podcast affronteranno realtà durissime, diverse tra loro ma unite da una stessa urgenza: essere raccontate con rispetto. Verrà quindi affrontata la storia di Sabrina Prioli, cooperante sequestrata, picchiata, torturata e violentata durante la guerra civile in Sud Sudan nel 2016; così come quella di Angelo Massaro, rimasto in carcere per oltre vent’anni per un omicidio che non aveva commesso: uno degli errori giudiziari più clamorosi della storia italiana.
Ma Trincia darà spazio anche al racconto di Beatrice Fraschini, sopravvissuta a un sequestro e a una violenza domestica brutale; così come al caso di Vincent Plicchi, il giovane bolognese di 23 anni che si è tolto la vita nella sua abitazione mentre migliaia di persone lo guardavano in diretta social. Vicende che non chiedono pietà né spettacolarizzazione, ma che meritano ascolto e comprensione.
Un avvertimento prima di iniziare è disponibile da oggi, martedì 20 gennaio 2026, su tutte le principali piattaforme di streaming e sul canale YouTube di Sky Italia, in formato audio e video. Successivamente approderà anche su Sky TG24, Sky Crime, Sky Documentaries e sarà disponibile on demand.
