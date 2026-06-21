Un anno dopo l'altro fa arrabbiare i fan: perché l’adattamento di Every Summer After sta facendo discutere I lettori del romanzo di Carley Fortune criticano numerose modifiche apportate dalla serie Prime Video: ecco tutte le differenze più importanti.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Prime Video (foto di Justine Yeung)

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L’attesissimo adattamento televisivo di Every Summer After di Carley Fortune è finalmente arrivato su Prime Video con il titolo Every Year After, ma l’accoglienza da parte dei lettori non è stata delle più calorose. Sui social e nei forum dedicati ai romance, molti fan del bestseller hanno espresso delusione per i numerosi cambiamenti introdotti nella serie. Sebbene il cuore della storia d’amore tra Percy e Sam sia rimasto intatto, diversi elementi chiave del romanzo sono stati modificati, ampliati o addirittura reinventati per il piccolo schermo. Una scelta che ha diviso il pubblico: da una parte chi apprezza l’approfondimento dei personaggi secondari, dall’altra chi ritiene che l’adattamento abbia snaturato l’essenza del libro.

Le principali differenze tra il libro Every Summer After e la serie Prime Video

Fin dai primi episodi, Un anno dopo l’altro prende le distanze dal materiale originale attraverso una serie di cambiamenti che hanno sorpreso i lettori. Uno dei più evidenti riguarda Percy: nel romanzo vive a Toronto e lavora nel settore editoriale, mentre nella serie si trasferisce a Seattle e svolge una professione completamente diversa (scrive necrologi). Anche alcuni aspetti della sua personalità risultano più marcati sullo schermo, con scene inedite che enfatizzano le sue difficoltà emotive e il senso di colpa che la accompagna da anni.

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Le modifiche non si fermano alla protagonista. Chantal, che nel libro ha un ruolo piuttosto limitato, viene trasformata in un personaggio molto più presente e influente nella vita di Percy. Anche Delilah e Jordie ricevono maggiore spazio narrativo grazie a storyline originali create appositamente per la serie. Alcuni momenti iconici dell’adolescenza di Percy e Sam vengono inoltre riorganizzati o raccontati in modo diverso rispetto al romanzo, alterando il ritmo con cui si sviluppa la loro storia d’amore. Proprio questa scelta ha generato numerose critiche da parte dei fan, convinti che alcune delle scene più amate del libro abbiano perso parte della loro intensità emotiva nella trasposizione televisiva. Per non parlare degli sbalzi temporali gestiti malissimo che creano solo confusione, non aiutati da una scelta di cast giovane troppo differente dalle versioni adulte.

Il finale cambia tutto: la scelta che ha scatenato la polemica

La critica più forte dei fan riguarda però il finale. Nel libro, la conclusione è relativamente semplice e si concentra sulla riconciliazione tra Percy e Sam dopo la rivelazione del segreto che li ha separati per anni. La serie, invece, decide di andare oltre il materiale originale, introducendo nuove sottotrame e lasciando aperte diverse questioni per eventuali stagioni future. Tra le novità più discusse c’è la decisione di lasciare a Percy la proprietà del locale di famiglia dei Florek, elemento completamente assente nel romanzo. Questo dettaglio modifica profondamente il ruolo della protagonista nella storia e cambia gli equilibri tra i personaggi. Anche la gestione della grande rivelazione che coinvolge Percy, Sam e Charlie è stata rivista, mostrando reazioni e conseguenze differenti rispetto a quelle raccontate da Carley Fortune nel libro.

Sui social molti lettori sostengono che alcune modifiche abbiano ridotto la profondità emotiva del rapporto tra Sam e Percy, mentre altri apprezzano il tentativo di rendere la narrazione più corale e adatta a una serie televisiva. In ogni caso, una cosa è certa: Un anno dopo l’altro è riuscita a far parlare di sé quasi quanto il romanzo da cui è tratta, alimentando un dibattito destinato a continuare ancora a lungo tra gli appassionati della storia. Inevitabile il confronto con serie più riuscite, come The Summer I Turned Pretty oppure Off Campus, che hanno conquistato i fan.

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