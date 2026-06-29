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Un anno dopo l'altro 2, grandi novità per la serie del momento: chi sarà il protagonista della bollente estate di Amazon

La serie, basata sul romanzo di Carley Fortune, è un successo sulla piattaforma streaming di Amazon e sono già iniziati i lavori per i nuovi episodi

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Non sono passate che poche settimane dal debutto di Un anno dopo l’altro su Amazon Prime Video, ma la serie è già un successo e il colosso ha ordinato l’inizio della produzione per la stagione 2. Tra non molto tempo, quindi, sarà già ora di tornare a Barry’s Bay, dove si ambienta il romanzo scritto da Carley Fortune, a sua volta un successo commerciale in termini di vendite. La notizia è stata accolta con entusiasmo dai fan che hanno amato questa nuova storia romantica estiva. Un genere, come abbiamo imparato nel recente passato, che il servizio di video in streaming di Amazon ha dimostrato di saper padroneggiare in modo particolare.

Svelati i dettagli della stagione 2 di Un anno dopo l’altro in streaming su Amazon Prime Video

Nella prima stagione, basata sul romanzo Un estate dopo l’altra (Every Summer After) ci è stata raccontata la storia d’amore tra Percy Fraser (Sadie Soverall) e Sam Florek (Matt Cornett), amici d’infanzia diventati amanti e poi separati da un evento che ha cambiato per sempre le loro vite. Mediante una narrazione a flashback, che alterna passato e presente, la serie segue il ritorno di Percy a Barry’s Bay dieci anni dopo la fine della loro relazione, in occasione della morte di Sue, madre di Sam e Charlie, costringendo entrambi ad affrontare i sentimenti mai del tutto sopiti.

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La stagione 2 sappiamo già che si baserà sul secondo romanzo della serie, One Golden Summer, adattato da noi come La nostra estate perfetta. Questa volta il focus della narrazione sarà Charlie Florek, fratello maggiore di Sam, interpretato da Michael Bradway. La sua storia d’amore sarà centrale, ma la produzione ha già confermato che verranno approfonditi anche i personaggi e le vicende che hanno conquistato il pubblico nel corso della prima stagione. L’altra metà della relazione è Alice Everly, fotografa che ha immortalato Charlie, Sam e Percy durante un’estate trascorsa a Barry’s Bay anni prima. Tornata nella cittadina per prendersi cura della nonna, Alice ritrova Charlie e tra i due nasce un intenso legame destinato a cambiare le loro vite. Nel finale della stagione 1 i fan hanno già potuto avere indizi sul prosieguo della storia e su Alice, tra cui una fotografia che avrà un ruolo centrale nella narrazione.

Il cast e quando esce la seconda stagione di Un anno dopo l’altro?

Amazon Prime Video ha confermato la gran parte del cast della stagione 1 di Un anno dopo l’altro. I fan ritroveranno, quindi, Sadie Soverall nei panni di Percy Fraser, Matt Cornett nel ruolo di Sam Florek, Michael Bradway come Charlie Florek, Aurora Perrineau nel ruolo di Chantal, Abigail Cowen nei panni di Delilah e Joseph Chiu come Jordie. Amy B. Harris è confermata come showrunner e produttrice esecutiva insieme alla stessa Carley Fortune, Lindsey Liberatore, Amy Rardin, John Stephens e Grace Gilroy.

La stagione 2 di Un anno dopo l’altro non ha al momento ancora una data di uscita confermata. La produzione è stata appena confermata e inizierà a brevissimo, quindi i nuovi episodi potrebbero arrivare entro l’inizio della prossima estate.

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