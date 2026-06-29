Un anno dopo l'altro 2, grandi novità per la serie del momento: chi sarà il protagonista della bollente estate di Amazon
La serie, basata sul romanzo di Carley Fortune, è un successo sulla piattaforma streaming di Amazon e sono già iniziati i lavori per i nuovi episodi
Non sono passate che poche settimane dal debutto di Un anno dopo l’altro su Amazon Prime Video, ma la serie è già un successo e il colosso ha ordinato l’inizio della produzione per la stagione 2. Tra non molto tempo, quindi, sarà già ora di tornare a Barry’s Bay, dove si ambienta il romanzo scritto da Carley Fortune, a sua volta un successo commerciale in termini di vendite. La notizia è stata accolta con entusiasmo dai fan che hanno amato questa nuova storia romantica estiva. Un genere, come abbiamo imparato nel recente passato, che il servizio di video in streaming di Amazon ha dimostrato di saper padroneggiare in modo particolare.
Svelati i dettagli della stagione 2 di Un anno dopo l’altro in streaming su Amazon Prime Video
Nella prima stagione, basata sul romanzo Un estate dopo l’altra (Every Summer After) ci è stata raccontata la storia d’amore tra Percy Fraser (Sadie Soverall) e Sam Florek (Matt Cornett), amici d’infanzia diventati amanti e poi separati da un evento che ha cambiato per sempre le loro vite. Mediante una narrazione a flashback, che alterna passato e presente, la serie segue il ritorno di Percy a Barry’s Bay dieci anni dopo la fine della loro relazione, in occasione della morte di Sue, madre di Sam e Charlie, costringendo entrambi ad affrontare i sentimenti mai del tutto sopiti.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La stagione 2 sappiamo già che si baserà sul secondo romanzo della serie, One Golden Summer, adattato da noi come La nostra estate perfetta. Questa volta il focus della narrazione sarà Charlie Florek, fratello maggiore di Sam, interpretato da Michael Bradway. La sua storia d’amore sarà centrale, ma la produzione ha già confermato che verranno approfonditi anche i personaggi e le vicende che hanno conquistato il pubblico nel corso della prima stagione. L’altra metà della relazione è Alice Everly, fotografa che ha immortalato Charlie, Sam e Percy durante un’estate trascorsa a Barry’s Bay anni prima. Tornata nella cittadina per prendersi cura della nonna, Alice ritrova Charlie e tra i due nasce un intenso legame destinato a cambiare le loro vite. Nel finale della stagione 1 i fan hanno già potuto avere indizi sul prosieguo della storia e su Alice, tra cui una fotografia che avrà un ruolo centrale nella narrazione.
Il cast e quando esce la seconda stagione di Un anno dopo l’altro?
Amazon Prime Video ha confermato la gran parte del cast della stagione 1 di Un anno dopo l’altro. I fan ritroveranno, quindi, Sadie Soverall nei panni di Percy Fraser, Matt Cornett nel ruolo di Sam Florek, Michael Bradway come Charlie Florek, Aurora Perrineau nel ruolo di Chantal, Abigail Cowen nei panni di Delilah e Joseph Chiu come Jordie. Amy B. Harris è confermata come showrunner e produttrice esecutiva insieme alla stessa Carley Fortune, Lindsey Liberatore, Amy Rardin, John Stephens e Grace Gilroy.
La stagione 2 di Un anno dopo l’altro non ha al momento ancora una data di uscita confermata. La produzione è stata appena confermata e inizierà a brevissimo, quindi i nuovi episodi potrebbero arrivare entro l’inizio della prossima estate.
Potrebbe interessarti anche
Un anno dopo l'altro fa infuriare i fan: imperdonabili i cambiamenti clamorosi nella serie tv rispetto al libro
I lettori del romanzo di Carley Fortune criticano numerose modifiche apportate dalla...
Brendan Fraser vola su Marte in una missione impossibile tra amore, caos e una corsa contro il tempo: come cambia il destino dell’umanità
Brendan Fraser è il protagonista di Starman, il nuovo film thriller di Josh Wakely: ...
Baywatch 2.0: un cast stellare tra nostalgia e nuove generazioni, il reboot accende la spiaggia di Venice Beach
Stephen Amell guida il reboot di Baywatch con Noah Beck, Shay Mitchell e nuove star:...
I fratelli Duffer sfidano Netflix con Paramount, il giorno da ricordare per non perdere il film evento: dimenticherete Stranger Things
I creatori di Stranger Things sbarcano al cinema con un progetto top secret che ha g...
I Duffer Brothers danno vita al nuovo Stranger Things su Netflix, il finale prepara a una seconda stagione ricca di insidie e orrore silenzioso
I Duffer Brothers tornano con The Boroughs, la serie Netflix che trasforma una placi...
Apple ha fatto una mossa geniale: unendo horror e commedia ha creato la migliore serie del 2026. Il paragone con Twin Peaks è inevitabile
La serie Apple TV+ che mescola horror e commedia sta conquistando (giustamente) il p...
Jodie Foster e il figlio Charles illuminano il red carpet di New York con l'amore, ma c’è un mistero profondo che li lega
Jodie Foster e Charlie sul red carpet: l'attrice Premio Oscar e il figlio attore si ...
The Drama: quando esce in streaming il film con Zendaya (in crisi) che ha fatto impazzire i social e dove vederlo
Una settimana di nozze, un segreto inconfessabile e due star magnetiche: "The Drama"...