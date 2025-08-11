Un amore come te, il finale del film turco che ha conquistato tutti: come finisce e dove vederlo in streaming
Una commedia romantica con Burak Özçivit, l’amatissimo Kemal di Endless Love, e la moglie Fahriye Evcen: trama, finale sorprendente e molto di più.
Domenica 10 agosto 2025 è andato in onda in prima serata su Canale 5 il film turco Un amore come te. Una commedia romantica che vede come protagonisti l’attore turco Burak Özçivit, già conosciuto e amato per il ruolo di Kemal nella serie Endless Love, e la moglie Fahriye Evcen. Il debutto in Italia ha avuto un successo pazzesco grazie al fascino del setting costiero, all’alchimia autentica tra i protagonisti (una coppia anche nella vita reale) e una storia dai toni romantici e drammatici che ha conquistato fin da subito il cuore degli spettatori italiani. Vediamo allora qualche curiosità in più sul finale del film e dove vederlo in streaming.
Un amore come te, la trama del film
La giovane Deniz, interpretata da Fahriye Evcen, arriva nel pittoresco villaggio di Muğla, sulle coste dell’Egeo, per lasciarsi alle spalle un passato doloroso e reinventarsi lavorando come gelataia. Qui incontra Ali (Burak Özçivit) un giovane pescatore che cerca di salvare il ristorante di famiglia, ereditando le responsabilità del padre e rinunciando ai propri sogni. Tra i due nasce un legame fatto di gesti semplici, silenzi complici e una profonda intesa emotiva. Tuttavia, il passato di Deniz molto presto torna a galla, riportando alla luce traumi mai elaborati e mettendo a dura prova la loro storia d’amore, in una lotta interiore tra oblio e verità.
Un amore come te, come finisce e dove vederlo in streaming
Il film Un amore come te, girato a Milas, una nota città della Turchia, presenta un finale volutamente ambiguo e fortemente suggestivo. Dopo un momento di grande tensione in mare, simbolo del loro amore e al contempo del peso che li trascina giù, Deniz si ritrova stesa sulla spiaggia, accanto a un bambino chiamato Ali, come se fosse trascorso molto tempo. All’improvviso, appare Ali vestito di chiaro: lo vediamo prendere il bambino e poi baciare Deniz, ma subito la sua forma si dissolve come un miraggio, lasciando soltanto orme sulla sabbia, un segno silenzioso del proseguire della vita.
Molti spettatori interpretano questa sequenza come la morte di Ali: la sua apparizione finale, evanescente e non concreta, potrebbe essere un saluto spirituale destinato a dare forza a Deniz per andare avanti. Altri, invece, preferiscono leggere il finale in chiave poetica: forse Ali è sopravvissuto, ma la regia sceglie di restare evasiva, offrendo al pubblico un finale sospeso tra sogno e realtà, dove conta più la continuità emotiva del legame tra i protagonisti che non il loro destino concreto.
Per chiunque volesse vederlo, il film Un amore come te è disponibile gratuitamente in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.
