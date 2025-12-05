Umberto Tozzi, concerto senza freni all'Arena di Verona: "Voglio approfittare di te". E Laura Pausini accetta la proposta Durante il concerto di Tozzi all'Arena in onda il 4 dicembre su Canale 5, tante emozioni e una proposta per Laura Pausini che fa sorridere: cosa è successo.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Mediaset Infinity

CONDIVIDI

L’ultima notte rosa di Umberto Tozzi all’Arena di Verona è andata in onda in prima serata su canale 5 giovedì 4 dicembre 2025. Il concerto dell’artista torinese ha tenuto i telespettatori incollati allo schermo grazie al repertorio dell’artista e al contributo dei vari ospiti invitati sul palco dalla presentatrice Federica Panicucci.

Scopriamo insieme cosa è successo nello show di Umberto Tozzi, che nel 2026 darà l’addio alla musica live con una serie di eventi in giro per lo stivale e ha voluto cominciare proprio dalla città dell’amore.

Umberto Tozzi, concerto all’Arena di Verona nell’ultima notte rosa: vediamo cosa è successo

Il concerto in onda il 4 dicembre si apre tra il tripudio di tutto il pubblico che gremisce l’Arena di Verona e con tutta l’energia del protagonista assoluto: Umberto Tozzi che comincia cantando "Notte rosa" canzone dal quale prende nome lo show della serata. Gli assoli delle chitarre e tutta l’orchestra regalano un inizio meraviglioso. "Una notte straordinaria, l’ultima notte rosa di Umberto Tozzi" con queste parole fa il suo ingresso Federica Panicucci che ricorda uno dei momenti più belli vissuti da Tozzi proprio sul palco veronese, ovvero la vittoria del Festivalbar del 1977 con l’indimenticabile successo Ti amo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Reduce da un tour che ha toccato 4 continenti, il cantautore ha deciso di abbracciare Verona con questo spettacolo come preludio alla serie di eventi che nel 2026 lo vedranno per l’ultima volta essere protagonista di musica live.

Subito dopo aver cantato un altro grande successo del 1980, ovvero Stella stai, lo stesso cantautore da il benvenuto ai primi ospiti della serata: I The Kolors, che si esibiscono con un loro grande successo intitolato Italodisco con la forte partecipazione di tutto il pubblico che si alza in piedi per cantare e ballare insieme alla band. "Noi siamo cresciuti con le canzoni di questo signore, è un onore per noi stare qua" dice emozionato Stash, frontman della band che per l’occasione indossa un abito nero sbrilluccicante proprio come il suo mito Umberto Tozzi.

Umberto Tozzi all’Arena di Verona: "Voglio approfittare di te stasera" e la Pausini lo accontenta

Poco dopo aver cantato Tu, altra hit del 1978, l’atmosfera si fa ancora più emozionante con l’arrivo sul palco di Laura Pausini, che inizia a cantare Ti Amo. Un brano diventato un inno italiano nel mondo e molto sentito da Tozzi, che in un’intervista ha dichiarato di averlo dedicato a sua madre. "La tua fan Laura Pausini, che ascoltava la tua musica sempre e sognava di fare la tua corista è qua stasera" dice la popolarissima interprete romagnola. "Posso fare io il tuo corista? Prosegue scherzando Tozzi e poi ancora "Voglio approfittare di te stasera, facciamo un brano che ti piace". La Pausini ovviamente accetta e Gli altri siamo noi del 1991 è la canzone che ora risuona nell’anfiteatro. Successivamente è il momento di Raf che si unisce alla coppia e partecipa a Si può dare di più, storico successo del 1987 vincitore del Festival di Sanremo dello stesso anno nel quale Tozzi ha calcato il palco dell’Ariston al fianco di Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri.

Con Qualcosa qualcuno Tozzi regala un’esibizione al pianoforte e applaude il pubblico partecipe ed entusiasta. Marco Masini, presentato come un altro pilastro della musica italiana, raggiunge il cantautore torinese e insieme a lui intona Gli innamorati e T’innamorerai. "Marco Masini era il tastierista di Umberto Tozzi" dice la Panicucci tornando sul palco e lui replica "Lo vorrei essere ancora" sorrisi e applausi tra il pubblico. Dopo aver ricordato che lo show è sostenitore della fondazione AIRC per la ricerca sul cancro pediatrico, la Panicucci aizza la folla al nome di Umberto Tozzi, il quale si esibisce in altri brani; Io muoio di te, Lei da solo per poi continuare con Gente di mare e Self Control. Queste due ultime insieme a Raf, tornato sul palco nel frattempo. "Vorrei un grande applauso per tutti i musicisti presenti questa sera" dice Umberto Tozzi, e a proposito di grandi interpreti fa il suo ingresso sul palco Stejpan Hauser, violoncellista croato conosciuto in tutto il mondo. I due si esibiscono in Donna amante mia del 1976 regalando un’atmosfera unica e romantica. Sempre dello stesso anno è la canzone che segue: Io camminerò.

Non manca un momento di grande di commozione quando Tozzi decide di interpretare Vento d’aprile, un brano dedicato a Elisa , una piccola bimba di 5 anni che purtroppo non ha vinto la sua battaglia contro il cancro ed è venuta a mancare nel 2020. Un grande applauso sottolinea il momento. Con Dimmi di no e Eva l’allegria torna protagonista. "Come è stato vivere questa serata" domanda Federica Panicucci a Tozzi, il quale non ha dubbi e risponde sincero "Un sogno". Il grande finale per il pubblico è ovviamente con Gloria, la sua hit più famosa in Italia e in tutto il mondo e la Star dello show viene raggiunto da tutti gli ospiti della serata che partecipano emozionati al brano che chiude lo spettacolo.



Potrebbe interessarti anche