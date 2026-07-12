Ultimo e Vasco Rossi, duetto in arrivo? Il post social (inaspettato) accende le speranze. La reazione dei fan Virale è diventata la foto di Ultimo in compagnia di Vasco Rossi, tanto che molti fan credono che tra i due artisti possa esserci una collaborazione

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

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I fan di Ultimo e Vasco Rossi stanno già sognando un possibile duetto in arrivo, o almeno queste sono le ipotesi che stanno circolando in queste ore sul web. Tutto è nato da un post pubblicato dallo stesso Ultimo sui social, che si è appunto mostrato in compagnia del cantautore emiliano.

I due si sono infatti mostrati insieme qualche giorno dopo l’attesissimo mega concerto di Tor Vergata, che ha riunito 250.000 spettatori e che ha fatto sì che il cantante di Roma raggiungesse un nuovo record, superando così il rocker più famoso d’Italia.

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Ultimo e l’annuncio che riguarda Vasco Rossi

Subito dopo l’uscita dei biglietti del tour che Ultimo terrà il prossimo anno in tutti gli stadi d’Italia, lo stesso giovane cantautore romano ha fatto sapere che ha anche lui acquistato dei biglietti che hanno per lui un valore inestimabile. Si tratta di quelli comprati per assistere al concerto di Vasco Rossi, uno dei suoi artisti preferiti e che è ora diventato anche suo fan, dato i commenti che ha scritto spesso dopo le sue performance live.

Una foto – di loro due insieme – e una scritta ("Ho comprato anche io il biglietto per il 2027"). Tanto è bastato per far scatenare l’entusiasmo dei fan, che ora già sognano un loro duetto insieme, anche se non c’è mai stata l’ufficialità a riguardo. C’è da dire che Ultimo, con il suo concerto di Tor Vergata, ha battuto il record che era invece stato raggiunto anni fa dallo stesso Vasco. In molti hanno parlato di una certa rivalità tra i due, ma in realtà entrambi hanno più volte dato dimostrazione di come tra di loro ci sia in realtà una grande amicizia oltre che stima professionale.

Vasco Rossi ha infatti sempre parlato pubblicamente del valore del suo giovane collega, mettendo in evidenza il fatto che ogni generazione ha i propri artisti preferiti, sempre capaci di parlare al pubblico e di esprimere sentimenti inespressi.

Ultimo dopo Tor Vergata, l’annuncio inaspettato Il cantante romano ha intanto pubblicato un post commovente sui suoi profili social, ricordando tutte le emozioni provate la scorsa settimana durante il live di Tor Vergata, con il quale è sicuramente entrato nella storia della musica italiana.

"Stiamo lavorando per portare al cinema questo spettacolo perché lo merita e perché va raccontato" – ha scritto lui sui suoi canali social ufficiali – "Voi siete stati eroici, e questo non potrò mai dimenticarlo". E ora l’attesa si fa sempre più intensa. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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