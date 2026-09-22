Ultimo, quella notte a Tor Vergata non è ancora finita: i veri fan non potranno più dimenticarla dopo l'atteso evento Dal 22 al 30 settembre arriva al cinema il film che racconta il grande concerto di Ultimo a Tor Vergata e un momento destinato a restare.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Foto Dag Srl Goigest (Goigest)

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Ci sono serate che finiscono quando il pubblico lascia gli spalti e le luci del palco si spengono. E poi ce ne sono altre che sembrano continuare anche dopo, trasformandosi in qualcosa di diverso. È quello che accade con ULTIMO – TUTTO. LIVE A TOR VERGATA, il film evento dedicato al grande concerto romano dell’artista. Dal 22 al 30 settembre 2026, quelle immagini arrivano nelle sale italiane per riportare sul grande schermo una notte vissuta da 250.000 persone. Un appuntamento che diventa così un nuovo modo per tornare dentro a quelle emozioni. E, soprattutto, per capire cosa è rimasto quando tutto sembrava ormai finito.

Il concerto di Ultimo torna al cinema

Diretto da Giorgio Testi e prodotto da Ultimo Records in collaborazione con Vivo Concerti, con produzione esecutiva di Maestro e distribuito da Nexo Studios, il film ha una durata di 165 minuti. Quasi tre ore per rivivere uno degli spettacoli più imponenti della musica italiana e ritrovare sul grande schermo tutta la potenza di quella serata. Dietro il numero impressionante dei 250.000 presenti ci sono però migliaia di storie personali. Per molti fan, infatti, le canzoni di Ultimo non rappresentano semplicemente musica da ascoltare, ma hanno accompagnato momenti importanti, periodi difficili, nuovi inizi e desideri rimasti a lungo nel cassetto.

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Un legame speciale che il cantautore ha costruito negli anni con il suo pubblico e che il film prova a restituire attraverso le immagini del live. Chi era a Tor Vergata potrà così tornare idealmente a quella notte, mentre chi non ha avuto la possibilità di esserci potrà finalmente scoprire cosa ha significato assistere a uno spettacolo di quelle dimensioni.

TUTTO nasce dopo quella notte a Tor Vergata

C’è poi un elemento che rende ancora più particolare l’arrivo del film nelle sale proprio dal 22 settembre. La data è infatti legata a "22 settembre", brano pubblicato da Ultimo nel 2020 in concomitanza con la nascita della sua etichetta, Ultimo Records. Nel tempo è diventata una ricorrenza importante per il suo pubblico e quest’anno assume un significato ulteriore. A pochi giorni dall’uscita del film è arrivato anche "TUTTO", il nuovo singolo pubblicato il 18 settembre. La canzone è nata all’alba successiva al concerto del 4 luglio, quando la folla aveva ormai lasciato Tor Vergata e il palco era rimasto vuoto.

È proprio in quel momento, dopo aver raggiunto un traguardo a lungo immaginato, che Ultimo ha scritto quello che ha definito il brano più importante della sua vita. Un dettaglio che lega ancora più profondamente la canzone alla serata raccontata nel film. Perché quando cala il silenzio, ciò che resta non è soltanto il ricordo di un concerto. Restano le emozioni, le persone incontrate lungo il percorso e tutte quelle canzoni che, da quel momento, possono assumere un significato ancora diverso. ULTIMO – TUTTO. LIVE A TOR VERGATA sarà al cinema dal 22 al 30 settembre 2026. Le sale che proietteranno il film sono disponibili sul sito ufficiale ultimoalcinema.it. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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