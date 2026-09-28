Non solo Avengers: Endgame Extra, è trionfo totale per Ultimo: il Live a Tor Vergata fa il pieno anche al cinema e centra un nuovo record. Il box office di ieri 27 settembre 2026 Il film-concerto di Ultimo continua a sorprendere al botteghino: il nuovo risultato conferma un successo che, giorno dopo giorno, diventa sempre più grande.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Weekend decisamente vivace quello di ieri al cinema, con un botteghino davvero interessante e una sorpresa che – prestate attenzione – arriva direttamente dalla musica. Tra grandi franchise, star internazionali e nuove uscite, a lasciare di sasso è un risultato che riguarda Ultimo: il suo Tutto. Live a Tor Vergata continua a macinare spettatori e incassi, confermando un fenomeno che dal palco si è ormai trasferito anche sul grande schermo. Di seguito, tutti i dettagli sul box office di ieri, 27 settembre 2026.

Ultimo: Tutto. Live a Tor Vergata ‘insegue’ Avengers ma si prende la scena al box office di ieri, 27 settembre 2026

Il weekend appena concluso ha visto una riedizione conquistare senza difficoltà la vetta del box office, mentre alle sue spalle si sono distinti un film-concerto, un nuovo survival movie e alcune pellicole già presenti nelle sale da diverse settimane. A guidare la classifica è Avengers: Endgame Extra, tornato sul grande schermo con una nuova versione dell’ultimo capitolo della saga Marvel dedicata agli Avengers. Nei quattro giorni di programmazione ha raccolto 2.308.594 euro. In seconda posizione si trova Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata, che aggiunge 1.397.018 euro nel fine settimana, dal 22 settembre il totale è salito a 2.640.994 euro, e si conferma il titolo come il docufilm-concerto con il maggiore incasso registrato in Italia. Il debutto più importante tra le nuove uscite è Heart of the Beast – Nel profondo selvaggio, che conquista il terzo posto con 930.130 euro. Considerando anche le anteprime, il totale raggiunge 1.043.427 euro. Scende al quarto posto Resident Evil, che porta a casa altri 790.662 euro, dal 17 settembre il reboot ha raggiunto 2.717.269 euro, diventando il quarto maggior incasso dell’intera saga, mentre al primo posto del franchise resta Resident Evil: Afterlife con 4.212.472 euro.

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Al quinto posto continua la sua corsa The Invite – Il piacere è tutto nostro, che incassa 395.020 euro, il totale è arrivato a 1.340.669 euro. Al sesto posto L’isola dei ricordi, che nei primi quattro giorni realizza 375.148 euro. In settima posizione arretra Odissea, che nel fine settimana raccoglie 255.744 euro. In totale, il kolossal di Christopher Nolan ha raggiunto un totale di 58.278.296 euro. Segue, all’ottavo posto, Coyote vs Acme, con 246.148 euro e un totale è di 4.121.780 euro, un risultato che rappresenta attualmente il miglior incasso europeo del titolo. Il nono posto è occupato da Nessun dolore, nuovo film di Gianni Amelio presentato al Festival di Venezia 2026. L’esordio vale 205.075 euro, incluse le anteprime, il film raggiunge 220.991 euro. Chiude la top 10 Cars: Motori ruggenti – 20 anni, che ottiene 193.445 euro, e sale a un totale di 1.265.339 euro.

Top 10 completa del box office italiano

Ecco, la top 10 completa del box office con i rispettivi incassi:

Avengers: Endgame Extra – 2.308.594 euro (330.540 spettatori) – tot. 2.308.618 Ultimo – Tutto. Liver a Tor Vergata – 1.397.018 euro (88.206 spettatori) – tot. 2.640.994 Heart of The Beast – Nel profondo selvaggio – 930.130 euro (133.404 spettatori) – tot. 1.043.427 Resident Evil – 790.662 euro (111.166 spettatori) – tot. 2.717.269 The Invite – Il piacere è tutto nostro – 395.020 euro (57.378 spettatori) – tot. 1.340.669 L’isola dei ricordi – 375.148 euro (56.181 spettatori) – tot. 375.148 Odissea – 255.744 euro (34.352 spettatori) – tot. 58.278.296 Coyote vs Acme – 246.148 euro (35.780 spettatori) – tot. 4.121.780 Nessun dolore – 205.075 euro (31.659 spettatori) – tot. 220.991 Cars: Motori ruggenti – 193.445 euro (27.531 spettatori) – tot. 1.265.339

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