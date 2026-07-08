I fan di Ultimo non ancora sazi, venduti 300mila biglietti in mezz’ora: nuovo tour dei record dopo Tor Vergata
Dopo il concerto dei record a Tor Vergata, Ultimo conquista ancora il pubblico: 300mila biglietti venduti in appena mezz'ora per il tour negli stadi del 2027.
Dopo aver scritto una nuova pagina della musica live italiana con l’enorme evento di Tor Vergata, Ultimo continua a sorprendere il suo pubblico. Il cantautore romano ha annunciato il nuovo tour negli stadi del 2027 e la risposta dei fan è stata immediata: in appena trenta minuti sono stati acquistati 300mila biglietti. Un risultato che conferma il legame speciale tra l’artista e il suo pubblico, capace ancora una volta di trasformare ogni annuncio in un evento. "La Favola Continua" non è soltanto il nome del tour, ma rappresenta perfettamente il percorso di un artista che continua a battere i propri record.
Ultimo da record: 300mila biglietti in mezz’ora per il tour negli stadi 2027
Se qualcuno pensava che il successo raggiunto con il grande concerto di Roma Tor Vergata fosse difficile da eguagliare, Ultimo ha dimostrato il contrario. Dopo aver radunato circa 250mila spettatori per il live-evento "La Favola Per Sempre", il cantautore romano ha deciso di portare la sua musica direttamente nelle città italiane con "Ultimo Stadi 2027 – La Favola Continua…".
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L’entusiasmo dei fan è stato impressionante: in appena mezz’ora dall’apertura delle vendite sono stati polverizzati 300mila biglietti, un dato che testimonia quanto il pubblico continui a seguire con affetto e partecipazione ogni nuovo progetto dell’artista. Un risultato che conferma Ultimo come uno dei protagonisti assoluti della musica italiana dal vivo, capace di riempire gli stadi con mesi di anticipo. Il nuovo tour toccherà numerose città italiane, da nord a sud, con due importanti novità nella carriera live del cantante: per la prima volta farà tappa anche in Calabria e in Sardegna, permettendo ai fan di queste regioni di assistere a uno spettacolo senza dover affrontare lunghi spostamenti.
Date del tour "Ultimo Stadi 2027 – La Favola Continua"
Il tour partirà il 10 giugno 2027 dallo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro e attraverserà l’Italia fino alla fine di luglio, facendo tappa nei principali impianti del Paese. Il calendario completo prevede:
- 10 giugno 2027 – Lignano Sabbiadoro, Stadio Teghil
- 13 giugno 2027 – Bologna, Stadio Dall’Ara
- 17 giugno 2027 – Padova, Stadio Euganeo
- 20 giugno 2027 – Milano, Stadio San Siro
- 24 giugno 2027 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona
- 28 giugno 2027 – Messina, Stadio Franco Scoglio
- 3 luglio 2027 – Reggio Calabria, Stadio Oreste Granillo
- 6 luglio 2027 – Bari, Stadio San Nicola
- 10 luglio 2027 – Firenze, Visarno Arena
- 16 luglio 2027 – Torino, Allianz Stadium
- 24 luglio 2027 – Olbia, Olbia Arena
Il tour è prodotto e organizzato da Vivo Concerti e si preannuncia come uno degli appuntamenti musicali più importanti del 2027. L’impressionante velocità con cui sono stati venduti i primi 300mila biglietti lascia intuire che molte date potrebbero registrare il tutto esaurito in tempi brevissimi, confermando come il rapporto tra Ultimo e il suo pubblico sia ormai qualcosa che va ben oltre il semplice concerto. Per migliaia di persone, ogni suo live rappresenta infatti un momento di condivisione, emozione e appartenenza, una favola che, proprio come promette il titolo del tour, sembra davvero destinata a continuare.
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