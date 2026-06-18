Rai sfida Mediaset, non solo Ultimo e Sal Da Vinci: il nuovo concerto evento in prima serata. Una star che farà impazzire gli italiani Ultimo e Sal Da Vinci non bastano: la Rai ha un altro asso nella manica per un concerto evento attesissimo dal pubblico italiano

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Non solo Sal Da Vinci. La Rai insegue Mediaset con una serie di trattative e valutazioni che riguardano la messa in onda di grandi eventi live in prima serata. Da Gigi D’Alessio ai Pooh, Canale 5 ha puntato parecchio su questo tipo di proposta per il pubblico da casa. Rivivere la magia di un concerto dal vivo, comodamente dal proprio divano di casa, è un esperimento che da sempre attira molteplici consensi. Ci prova anche la tv di Stato e le ultime indiscrezioni anticipano qualcosa di attesissimo.

Rai trasmette i concerti di Sal Da Vinci e Achille Lauro? L’indiscrezione

Il Messaggero parla di un’eventualità quasi certa circa la messa in onda di uno degli eventi live più chiacchierati degli ultimi mesi: il concerto di Achille Lauro allo Stadio San Siro di Milano. Tenutosi lo scorso 15 giugno, l’evento è stato documentato sui social dai tantissimi fan presenti. C’era anche Mara Venier insieme alla sua famiglia e, a detta di chi ha vissuto la serata, è stato qualcosa di assolutamente magico da vedere. Il tour Per sempre noi anticipa una serie di date che si terranno nei prossimi giorni e anche nel 2027. A quanto pare, la Rai ha messo le mani sull’evento e l’idea è naturalmente quella di proporre la scaletta e tutte le emozioni del momento in prima serata. Insieme a Sal Da Vinci, dunque, vincitore di Sanremo 2026 e personaggio tra i più seguiti attualmente tra musica e tv, sembra essere arrivato il momento dell’interprete romano.

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La Rai verso i concerti in prima serata: Ci sarà anche Ultimo?

A quanto pare, da quello che è emerso nella giornata di ieri, Rai 1 potrebbe trasmettere in diretta anche uno degli eventi live più attesi della stagione musicale italiana. Si tratta del maxi concerto di Ultimo a Tor Vergata. L’artista, reduce da molteplici sold out e da una base di fan solida in tutta Italia, torna "a casa" con una serata che si preannuncia essere una tra le più magiche della sua vita e della sua carriera: accadrà il 4 luglio 2026 e, se le trattative Rai dovessero andare in porto, chi non riuscirà ad esserci potrà cantare e vivere tutto da casa. Dopo Vasco Rossi e Cesare Cremonini, dunque, la Rai punta sempre più a questo tipo di intrattenimento per integrare e variare la proposta nei palinsesti. Il pubblico da casa ha mostrato di gradire sia la tempestività delle trasmissioni sia la scelta degli artisti da parte delle varie emittenti, in modo da poter vivere, per la prima o per la seconda volta, l’esperienza di un concerto dal vivo.

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