Ultimo torna a sorpresa con "Questa insensata voglia di te": la confessione (intima) che spiazza i fan
Il cantautore romano ha stupito tutti pubblicando oggi un pezzo profondo sulle difficoltà di lasciare andare chi si ama. E sale l'attesa per il concertone del 4 luglio.
A sorpresa, senza annunci ufficiali, Ultimo ha pubblicato "Questa insensata voglia di te". Un nuovo singolo inatteso che arriva come una boccata d’ossigeno, nel mezzo di una primavera già intensissima per il cantautore romano. L’annuncio è stato diretto e spiazzante: uno spoiler sui social con il testo del ritornello e un video girato al tramonto a New York. Seguito dalla conferma lapidaria: "Fuori a mezzanotte". Ecco tutti i dettagli.
Ultimo, il nuovo singolo "Questa insensata voglia di te"
Il brano "Questa insensata voglia di te", uscito oggi 29 aprile su tutte le piattaforme, segna il ritorno di Ultimo dopo "Acquario", pubblicato a gennaio dalla sua etichetta Ultimo Records. Per il cantante è un ulteriore tassello, importantissimo, prima dell’appuntamento decisivo di questa estate: il 4 luglio 2026 sarà infatti a Tor Vergata, Roma, con il concerto-evento per 250mila persone "La favola per sempre" (andato sold out in tre ore).
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"Questa insensata voglia di te" è un pezzo scritto e prodotto interamente da Ultimo, e parla del dolore e del vuoto di una relazione complicata. Nel testo c’è tutto il repertorio del cantante, dalla lotta tra cuore e ragione alla fatica di lasciare andare. Quella voglia insensata, fulcro della canzone, è la metafora di un sentimento che non si riesce a ingabbiare, nemmeno quando la logica vorrebbe prendere altre strade.
Ecco un passaggio chiave del brano:
"Però ti voglio bene io
e non ti lascio andare via
sei il senso del rifugio mio
la porta per la nostalgia
so che forse è banale
ma ci inizio a pensare
quando è buio rimane
questa insensata voglia di te
questa insensata voglia di te".
Il videoclip della nuova canzone di Ultimo
Il videoclip di "Questa insensata voglia di te", riprodotto in parte da Ultimo sul suo profilo Instagram, è stato girato all’Avatar Studio di New York (celebre come Power Station fin dagli anni ’70), uno spazio iconico che accoglie da decenni artisti di statura internazionale. Ultimo appare davanti al pianoforte, si siede e lascia partire la voce: cristallina, incisiva, incapace di nascondere l’emozione. E l’arrangiamento ‘scarico’, quasi minimalista, lascia spazio totale alla performance vocale, rendendo il tutto ancora più magico.
Il concerto evento del 4 luglio
Il 4 luglio 2026 Ultimo sarà a Tor Vergata con "La favola per sempre", un concerto evento che ha già esaurito i 250mila biglietti disponibili. E con brani come questo, che toccano le corde più delicate dell’esperienza umana, la promessa non è solo di uno spettacolo canoro. Ma di un ritrovo intimo e grandioso al tempo stesso. Dove voce e musica domineranno la serata. Oltre alle parole di Ultimo, sempre al centro del suo racconto.
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