Ultimo, fuori il nuovo album Il giorno che aspettavo: "Mi riporta all'essenza". Tutti i brani del disco Ultimo ha presentato il suo nuovo album Il giorno che aspettavo, pubblicato prima del suo maxi concerto a Tor Vergata

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

Foto Dag Srl Goigest (Goigest)

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Ultimo torna sulla scena musicale e lo fa spogliandosi – ancora una volta – di tutti i filtri e mostrandosi esattamente per quello che è. Un cantautore che negli anni ha saputo dimostrare di avere un talento innato, ma soprattutto di saper metterlo a disposizione a chi si sente inascoltato, fragile e, appunto, "ultimo". Un artista che ha saputo insegnare a tutti l’importanza di sentirsi capiti, ascoltati, non giudicati.

Oggi venerdì 19 giugno, con circa dieci anni di carriera alle spalle, ha pubblicato il disco Il giorno che aspettavo e, il prossimo 4 luglio, sarà il protagonista di un attesissimo maxi concerto a Tor Vergata, in cui saranno presenti 250.000 persone. Sul suo profilo Instagram sono già state pubblicate le prime immagini del palco, e i fan sono in delirio.

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Il giorno che aspettavo: il nuovo album di Ultimo

Sono trascorsi due anni dalla sua ultima fatica Altrove, che vanta oggi una certificazione disco di platino. Dopo aver fatto uscire i singoli Acquario, Questa insensata voglia di te e Romantica, Ultimo ha ora presentato il nuovo album e si è sbottonato dicendo: "Mi riporta all’essenza. Al pianoforte e voce. La mia dimensione preferita".

E ancora: "Prima di trovarmi davanti a tutta quella gente, davanti alla notte più grande della mia vita e della mia storia, ci sarà qualcuno che senza saperlo tanti anni fa ha iniziato a scriverla insieme a me". Ultimo si riferisce proprio a Fabrizio Moro, il primo artista che anni fa gli ha dato un’enorme possibilità invitando un giovane sognatore – come lui – ad aprire i suoi concerti. Ecco la tracklist del nuovo album del cantautore romano:

Il giorno che aspettavo

Qualcosa di bello

Romantica

Acquario

Questa insensata voglia di te

Quando dorme la città

Io non so

Cuore di plastica

Avevamo cent’anni

Ci siamo detti tutto Il maxi concerto a Tor Vergata di Ultimo

Mancano intanto due settimane al maxi concerto Ultimo 2026 – La Favola per Sempre, in programma per il prossimo 4 luglio presso l’Università Roma Tor Vergata. L’artista ha intanto pubblicato sui social i primi disegni del palco da record, una struttura mastodontica già in costruzione lunga 140 metri e su cui ci saranno 34 torri alte 33 metri. In più, 2500 metri quadri di schermo Led ad alta risoluzione, più di 1500 punti luce, più di 18 maxischermi e 36 torri delay con audio e luci.

A 60 metri da terra e sostenuta da due gru, una grande struttura metallica luminosa di 21 metri per 10 di altezza, che raffigura la firma di Ultimo e il simbolo dell’infinito.

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