Ultimo, fuori il nuovo album Il giorno che aspettavo: "Mi riporta all'essenza". Tutti i brani del disco
Ultimo ha presentato il suo nuovo album Il giorno che aspettavo, pubblicato prima del suo maxi concerto a Tor Vergata
Ultimo torna sulla scena musicale e lo fa spogliandosi – ancora una volta – di tutti i filtri e mostrandosi esattamente per quello che è. Un cantautore che negli anni ha saputo dimostrare di avere un talento innato, ma soprattutto di saper metterlo a disposizione a chi si sente inascoltato, fragile e, appunto, "ultimo". Un artista che ha saputo insegnare a tutti l’importanza di sentirsi capiti, ascoltati, non giudicati.
Oggi venerdì 19 giugno, con circa dieci anni di carriera alle spalle, ha pubblicato il disco Il giorno che aspettavo e, il prossimo 4 luglio, sarà il protagonista di un attesissimo maxi concerto a Tor Vergata, in cui saranno presenti 250.000 persone. Sul suo profilo Instagram sono già state pubblicate le prime immagini del palco, e i fan sono in delirio.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il giorno che aspettavo: il nuovo album di Ultimo
Sono trascorsi due anni dalla sua ultima fatica Altrove, che vanta oggi una certificazione disco di platino. Dopo aver fatto uscire i singoli Acquario, Questa insensata voglia di te e Romantica, Ultimo ha ora presentato il nuovo album e si è sbottonato dicendo: "Mi riporta all’essenza. Al pianoforte e voce. La mia dimensione preferita".
E ancora: "Prima di trovarmi davanti a tutta quella gente, davanti alla notte più grande della mia vita e della mia storia, ci sarà qualcuno che senza saperlo tanti anni fa ha iniziato a scriverla insieme a me". Ultimo si riferisce proprio a Fabrizio Moro, il primo artista che anni fa gli ha dato un’enorme possibilità invitando un giovane sognatore – come lui – ad aprire i suoi concerti.
Ecco la tracklist del nuovo album del cantautore romano:
- Il giorno che aspettavo
- Qualcosa di bello
- Romantica
- Acquario
- Questa insensata voglia di te
- Quando dorme la città
- Io non so
- Cuore di plastica
- Avevamo cent’anni
- Ci siamo detti tutto
Il maxi concerto a Tor Vergata di Ultimo
Mancano intanto due settimane al maxi concerto Ultimo 2026 – La Favola per Sempre, in programma per il prossimo 4 luglio presso l’Università Roma Tor Vergata. L’artista ha intanto pubblicato sui social i primi disegni del palco da record, una struttura mastodontica già in costruzione lunga 140 metri e su cui ci saranno 34 torri alte 33 metri. In più, 2500 metri quadri di schermo Led ad alta risoluzione, più di 1500 punti luce, più di 18 maxischermi e 36 torri delay con audio e luci.
A 60 metri da terra e sostenuta da due gru, una grande struttura metallica luminosa di 21 metri per 10 di altezza, che raffigura la firma di Ultimo e il simbolo dell’infinito.
Potrebbe interessarti anche
Ultimo bocciato ad Amici e X-Factor: “Giusto così”, la confessione amara a Maria De Filippi (e il concerto dei record)
Dal doppio rifiuto nei talent show al maxi-concerto da 250.000 persone a Tor Vergata...
Ultimo, la consacrazione (da star) in TV: il concerto di Tor Vergata su Rai 1 sulla scia di Cremonini e Vasco Rossi. Cosa succede
Il cantautore romano, pronto ad accogliere 250mila fan il prossimo 4 luglio, potrebb...
Ultimo, giallo sul concerto di Tor Vergata: “Fabrizio Moro unico presente”. Ma Antonello Venditti si era annunciato
Il cantante romano ha svelato l'ospite speciale che si esibirà prima di lui nel mega...
Ultimo torna a sorpresa con "Questa insensata voglia di te": la confessione (intima) che spiazza i fan
Il cantautore romano ha stupito tutti pubblicando oggi un pezzo profondo sulle diffi...
Rai sfida Mediaset, non solo Ultimo e Sal Da Vinci: il nuovo concerto evento in prima serata. Una star che farà impazzire gli italiani
Ultimo e Sal Da Vinci non bastano: la Rai ha un altro asso nella manica per un conce...
La musica italiana entra nel vivo: basta Sanremo, adesso si fa sul serio: Francesca Michielin e Ultimo i più attesi. Nuovi album giugno 2026
Dopo una primavera dominata dagli strascichi post-Sanremo, arrivano una serie di usc...
Adriano Pappalardo ricoverato in ospedale: apprensione tra i fan, ma il messaggio del figlio spiega tutto
Il ringraziamento di Laerte e il mistero sulle condizioni del cantante alimentano la...
I Muse tornano in Italia dopo 3 anni, "evento inspiegabile" in due date a Milano. Il nuovo album atteso il 26 giugno
La band britannica di Matt Bellamy torna in Italia in due attesissime date a support...