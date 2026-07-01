Ultimo, 250mila al concerto di Tor Vergata: il record di Vasco Rossi, la tendopoli ‘dilaga’ e il caos logistico
C'è grande attesa per il maxi concerto di Ultimo a Tor Vergata. Il cantante ha superato il record che era stato raggiunto da Vasco Rossi
C’è grande attesa per il maxi concerto di Ultimo a Tor Vergata. Un evento imperdibile e che si terrà il prossimo 4 luglio a Roma. Il cantautore si esibirà su un palco lungo 150 mq e fatto di 34 torri, più di 1500 punti luce e 250.000 spettatori. Numeri da record che dimostrano quanto lui sia amato dal grande pubblico italiano.
Qualora i numeri fossero confermati, quello di Ultimo sarà il concerto più spettatori nella storia in Italia e nel mondo. Un traguardo che finora aveva raggiunto solo Vasco Rossi, l’iconico cantante capace di ispirare intere generazioni ormai da anni. Ultimo sembra aver ereditato la sua caparbietà e il suo talento, tanto che in questi ultimi dieci anni è riuscito a creare attorno a sé un vero e proprio popolo di fan.
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Ultimo supera Vasco Rossi: è la legge dei grandi numeri
Prima del 4 luglio, il record italiano e mondiale per un concerto a pagamento resta di Vasco Rossi. Quest’ultimo, il 1 luglio 2017, ha letteralmente conquistato migliaia di persone al Parco Enzo Ferrari di Modena con uno spettacolo organizzato per omaggiare i suoi 40 anni di carriera. Per l’occasione sono stati venduti 225.173 biglietti, di cui 5.000 in omaggio.
Mentre per Vasco quella è stata la celebrazione di una carriera già solida, per Ultimo il concerto di Tor Vergata arriva invece solo dopo dieci anni dalla pubblicazione dei suoi primi album. Un traguardo apparentemente irraggiungibile. Intanto, Vasco Rossi tornerà nel 2027 con dieci date: sono attese 500.000 spettatori.
Cosa sta succedendo prima del concerto di Ultimo tra tendopoli e la decisione dei residenti
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