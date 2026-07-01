Ultimo, 250mila al concerto di Tor Vergata: il record di Vasco Rossi, la tendopoli ‘dilaga’ e il caos logistico C'è grande attesa per il maxi concerto di Ultimo a Tor Vergata. Il cantante ha superato il record che era stato raggiunto da Vasco Rossi

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

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C’è grande attesa per il maxi concerto di Ultimo a Tor Vergata. Un evento imperdibile e che si terrà il prossimo 4 luglio a Roma. Il cantautore si esibirà su un palco lungo 150 mq e fatto di 34 torri, più di 1500 punti luce e 250.000 spettatori. Numeri da record che dimostrano quanto lui sia amato dal grande pubblico italiano.

Qualora i numeri fossero confermati, quello di Ultimo sarà il concerto più spettatori nella storia in Italia e nel mondo. Un traguardo che finora aveva raggiunto solo Vasco Rossi, l’iconico cantante capace di ispirare intere generazioni ormai da anni. Ultimo sembra aver ereditato la sua caparbietà e il suo talento, tanto che in questi ultimi dieci anni è riuscito a creare attorno a sé un vero e proprio popolo di fan.

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Ultimo supera Vasco Rossi: è la legge dei grandi numeri

Prima del 4 luglio, il record italiano e mondiale per un concerto a pagamento resta di Vasco Rossi. Quest’ultimo, il 1 luglio 2017, ha letteralmente conquistato migliaia di persone al Parco Enzo Ferrari di Modena con uno spettacolo organizzato per omaggiare i suoi 40 anni di carriera. Per l’occasione sono stati venduti 225.173 biglietti, di cui 5.000 in omaggio.

Mentre per Vasco quella è stata la celebrazione di una carriera già solida, per Ultimo il concerto di Tor Vergata arriva invece solo dopo dieci anni dalla pubblicazione dei suoi primi album. Un traguardo apparentemente irraggiungibile. Intanto, Vasco Rossi tornerà nel 2027 con dieci date: sono attese 500.000 spettatori.

Cosa sta succedendo prima del concerto di Ultimo tra tendopoli e la decisione dei residenti

che continua ad allargarsi. Le prime tende ci sono appunto state il 19 giugno, ma ora i fan in attesa dello show sono sempre di più, tanto che sta anche aumentando la pressione attorno alle recinzioni. A metà giugno c’è stato il primo accampamento di fan, tutti in attesa del grande concerto di Ultimo . In realtà quelle poche persone si stanno sempre di più moltiplicando, tanto che si tratta adesso di una tendopoli. Le prime tende ci sono appunto state il 19 giugno, ma ora i fan in attesa dello show sono sempre di più, tanto che sta anche aumentando la pressione attorno alle recinzioni.

In questi giorni c’è una continua staffetta tra chi occupa il proprio posto in auto o in tenda e chi soggiorna invece nei b&b, monitorando continuamente la situazione e trasferendosi quanto prima sull’asfalto in attesa del concerto. Nel frattempo, alcuni residenti hanno deciso di affittare i propri posti auto oppure i propri giardini. C’è invece chi si sta lamentando per l’impossibilità di raggiungere il posto di lavoro nel pomeriggio di sabato e sta quindi trovando delle soluzioni alternative.

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